Δύο χρόνια αναμονής για τα αναδρομικά χιλιάδων συνταξιούχων.

Έως και δύο ολόκληρα χρόνια περιμένουν χιλιάδες συνταξιούχοι για να λάβουν τα αναδρομικά του 11μήνου που δικαιούνται από τον ΕΦΚΑ. Παρότι οι δικαστικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί εδώ και καιρό και η υπόθεση θεωρείται νομικά ξεκάθαρη, η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις στη διαδικασία καταβολής κρατούν σε αναμονή μεγάλο αριθμό δικαιούχων.

Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν τις αντισυνταγματικές περικοπές που επιβλήθηκαν στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για το χρονικό διάστημα μεταξύ 11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016. Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2020 άνοιξε τον δρόμο για τη διεκδίκηση των ποσών αυτών, ωστόσο η υλοποίησή της στην πράξη αποδεικνύεται αργή και περίπλοκη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 400.000 συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα στα αναδρομικά, καθώς είχαν προσφύγει εγκαίρως στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν στα Πρωτοδικεία. Ο ΕΦΚΑ, μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ασκεί εφέσεις, γεγονός που σημαίνει πως οι αποφάσεις καθίστανται οριστικές και εκτελεστές. Ωστόσο, παρά τη νομική σαφήνεια, η διαδικασία πληρωμής προχωρά με αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα πολλοί ηλικιωμένοι να περιμένουν μάταια εδώ και μήνες, ακόμη και χρόνια, να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Όπως επισημαίνουν εργατολόγοι που χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις, μόλις 5% περίπου των δικαιούχων, δηλαδή 10.000 έως 20.000 συνταξιούχοι, έχουν μέχρι σήμερα εισπράξει τα ποσά που τους αναλογούν. Τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν κυμαίνονται, κατά μέσο όρο, από 2.500 έως 3.000 ευρώ, συν τους νόμιμους τόκους 6%. Σε αρκετές περιπτώσεις, η πληρωμή ήρθε με καθυστέρηση που έφτασε ακόμη και τα δύο έτη από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Ανάλογα με το ταμείο προέλευσης, τα ποσά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι διαφοροποιούνται σημαντικά:

Για συνταξιούχους ΙΚΑ, τα αναδρομικά κυμαίνονται από 410 έως 2.372 ευρώ.

Για συνταξιούχους από ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, τα ποσά φτάνουν από 1.111 έως 4.004 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δικαιούνται από 727 έως 2.820 ευρώ.

Τέλος, για συνταξιούχους επικουρικών ταμείων (όπως Δικηγόρων, Εμποροϋπαλλήλων, Αρτοποιών κ.ά.) τα ποσά κυμαίνονται από 668 έως 2.399 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές έως τον Ιούλιο του 2020 έχουν χάσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης των αναδρομικών τους. Οι αξιώσεις τους παραγράφηκαν, καθώς ο νόμος 4734/2020 που ψηφίστηκε τότε από την κυβέρνηση έθεσε αυστηρή προθεσμία για την υποβολή αγωγών. Έτσι, όσοι δεν προσέφυγαν δικαστικά έμειναν εκτός διεκδικήσεων, παρά το γεγονός ότι υπέστησαν τις ίδιες περικοπές.

Οι καθυστερήσεις στην εκκαθάριση και πληρωμή των υποθέσεων αποδίδονται σε έλλειψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ, στην αργή ανταπόκριση των λογιστικών υπηρεσιών και στον μεγάλο όγκο των αποφάσεων που πρέπει να εκτελεστούν.