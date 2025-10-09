Αν η εφορία δεν αποστείλει έγκαιρα το Σημείωμα Διαπιστώσεων ή αν δεν δώσει χρόνο απάντησης στον ελεγχόμενο, η πράξη μπορεί να θεωρηθεί άκυρη, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι σωστό.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ ακύρωσε φορολογικές πράξεις που είχαν εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης, επειδή η ελεγκτική υπηρεσία δεν τήρησε σωστά τη διαδικασία ελέγχου.

Η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), με αριθμό 3419/16.09.2025, έκανε δεκτή την προσφυγή της επιχείρησης και ακύρωσε τις πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ για τα έτη 2020 και 2021.

Ο έλεγχος του Κέντρου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) είχε εντοπίσει ότι η επιχείρηση είχε μεταφέρει εκροές από υψηλότερους σε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να προκύπτουν διαφορές φόρου περίπου 7.250 ευρώ. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις αυτές δεν περιλήφθηκαν στο Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου, δηλαδή στο έγγραφο που πρέπει να αποστέλλεται πρώτα στον φορολογούμενο πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι η υπηρεσία παρέλειψε να ενημερώσει εγκαίρως την επιχείρηση για τα ευρήματα, στερώντας της έτσι το δικαίωμα να απαντήσει ή να διορθώσει τυχόν λάθη. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024), ο φορολογούμενος πρέπει να λαμβάνει το Σημείωμα Διαπιστώσεων και να έχει 20 ημέρες για να υποβάλει τις απόψεις του πριν εκδοθεί η τελική πράξη. Αν αυτό δεν τηρηθεί, η διαδικασία θεωρείται ελαττωματική και οι πράξεις ακυρώνονται.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η ακύρωση αφορά τυπικό λόγο και όχι το ουσιαστικό περιεχόμενο του ελέγχου. Η φορολογική αρχή μπορεί να επανεκδώσει τις πράξεις, εφόσον ακολουθήσει σωστά τα προβλεπόμενα βήματα, μέσα στο χρονικό όριο των πέντε ετών από τη λήξη της χρήσης που αφορά ο έλεγχος.

