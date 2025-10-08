«Η καθυστέρηση στην αποκλιμάκωση του ιδιωτικού χρέους υπονομεύει την κατανάλωση, την επενδυτική δαπάνη και, τελικά, την ανάπτυξη», σημείωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τη σημασία της ταχύτερης απονομής της Δικαιοσύνης ως βασικού παράγοντα για την ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην επιστημονική ημερίδα του ΟΠΕΔ που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα όσο και για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι η εμπειρία της τελευταίας δεκαπενταετίας ανέδειξε τις σοβαρές επιπτώσεις της χαμηλής αποδοτικότητας του δικαστικού μηχανισμού και των καθυστερήσεων στην εκδίκαση υποθέσεων αφερεγγυότητας. Οι παρατεταμένες διαδικασίες, όπως είπε, οδηγούν σε παράταση εκκρεμοτήτων και δεσμεύουν κεφάλαια που θα μπορούσαν να επανενταχθούν στην οικονομία. Παράλληλα, η καθυστέρηση στην εκκαθάριση επιχειρήσεων ή στη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων μειώνει την αξία τους, περιορίζοντας την πιθανότητα ανάκτησης για τις τράπεζες.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι επιχειρήσεις και νοικοκυριά που θα μπορούσαν να επανέλθουν σε βιώσιμη ρύθμιση χάνουν αυτή τη δυνατότητα λόγω της συσσώρευσης χρεών και της επιδείνωσης της οικονομικής τους θέσης, γεγονός που επιβαρύνει τους ισολογισμούς των τραπεζών και περιορίζει την ικανότητά τους να χορηγούν νέα δάνεια. «Η καθυστέρηση στην αποκλιμάκωση του ιδιωτικού χρέους υπονομεύει την κατανάλωση, την επενδυτική δαπάνη και, τελικά, την ανάπτυξη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και η ενίσχυση των εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο κεντρικός τραπεζίτης υπογράμμισε ακόμη ότι η επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης θα συμβάλει στην αύξηση της κατανεμητικής αποδοτικότητας της οικονομίας, επιτρέποντας στις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις να απορροφούν περισσότερους πόρους, ενώ οι μη βιώσιμες θα αποχωρούν ταχύτερα από την αγορά. «Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η συνολική παραγωγικότητα και επιταχύνονται οι μεσομακροπρόθεσμοι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας», κατέληξε ο Γιάννης Στουρνάρας.