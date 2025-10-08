Το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων ανέρχεται στο 79%, γεγονός που καταδεικνύει τη λειτουργική ωριμότητα και την αποτελεσματικότητα του θεσμού, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

Θετικά κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 6.513 νέες εκκινήσεις αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές, ενώ οι μηνιαίες ρυθμίσεις ανήλθαν σε 1.789, συνολικού ύψους 524,4 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις του υπουργείου για την επίδραση του μέτρου της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών, με τα στοιχεία να δείχνουν αύξηση 28% στον μέσο μηνιαίο όγκο ρυθμίσεων σε σχέση με την περίοδο πριν από τη θεσμοθέτησή του.

Συνολικά, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, ύψους 14,08 δισ. ευρώ. Το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων ανέρχεται στο 79%, γεγονός που καταδεικνύει τη λειτουργική ωριμότητα και την αποτελεσματικότητα του θεσμού, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαιώνουν τη βελτίωση του συνολικού χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό, στο 3,4%, συνεχίζοντας την καθοδική του πορεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική διάσταση του μηχανισμού, με σταθερή ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων οφειλετών. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 326 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις για ευάλωτες ομάδες, εκ των οποίων οι 20 αφορούσαν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Επιπλέον, 299 οφειλέτες έκαναν χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, διασφαλίζοντας την περιουσία τους.

Θετική πορεία σημείωσαν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς (Intrum, Cepal, DoValue και Qquant). Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 190 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 3.144 οφειλέτες, ενώ συνολικά στο α΄ εξάμηνο του 2025 οι αναδιαρθρώσεις δανείων έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα σταθεροποίησης του ιδιωτικού χρέους και της οικονομίας.