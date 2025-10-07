«Iσχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας» σημειώνει ο Κυρ.Πιερρακάκης.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης FTSE Russell ανακοίνωσε σήμερα την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets), σηματοδοτώντας ένα ιστορικό βήμα για το ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα.

Η αναβάθμιση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων κριτηρίων του οίκου FTSE Russell, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τη Moody’s.

Η εξέλιξη εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, θα αυξήσει τη ρευστότητα και θα προσελκύσει σημαντικά θεσμικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις ανεπτυγμένες αγορές. Παράλληλα, αναμένεται να διευκολύνει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην άντληση κεφαλαίων με χαμηλότερο κόστος, ενισχύοντας την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια.

Σημαντική ώθηση στην ελληνική κεφαλαιαγορά αναμένεται να δώσει και η επικείμενη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, τοποθετώντας την Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρά στον ευρωπαϊκό και διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε:

«Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον οίκο FTSE Russell αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση, την ανταγωνιστικότητα και το μέγεθός τους. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην Ένωση των Κεφαλαιαγορών, αποδεικνύοντας ότι έχει σταθεροποιηθεί και καθίσταται ελκυστικός προορισμός για διεθνή κεφάλαια. Η σημερινή απόφαση του FTSE Russell, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αναβάθμιση από τη Moody’s, αναγνωρίζουν τη συνολική πρόοδο της οικονομίας μας και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική που ακολουθούμε για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, τόνισε ότι η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, το οποίο επιβεβαιώνει τη στρατηγική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή φέρνει το ελληνικό χρηματιστήριο στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου, ενισχύοντας το κύρος και τη διεθνή του θέση. Παράλληλα, αναμένεται να διευρύνει τη βάση των ξένων επενδυτών που μπορούν πλέον να επενδύουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας νέα κεφάλαια που ακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών.

Η αλλαγή του καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η μεταβολή αυτή παρέχει στην επενδυτική κοινότητα ένα διάστημα προετοιμασίας ενός έτους, προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και στις απαιτήσεις της κατηγορίας των ανεπτυγμένων αγορών.