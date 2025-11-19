Κατά την περίοδο αποδοχής, που ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα 42.953.405 μετοχές της ΕΧΑΕ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου.

Το Euronext ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη των μετόχων στις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

Η ισχυρή συμμετοχή στη διαδικασία αντανακλά την προσδοκία ότι η ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ θα ενισχύσει την παρουσία της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλαγών του Euronext.

Η προϋπόθεση του ελάχιστου ορίου συμμετοχής είχε ήδη επιτευχθεί, καθώς ξεπεράστηκε το απαιτούμενο 50% συν μία μετοχή. Στις 14 Νοεμβρίου, το Euronext είχε ήδη ανακοινώσει ότι έλαβε όλες τις αναγκαίες κανονιστικές εγκρίσεις, ολοκληρώνοντας έτσι το σύνολο των όρων που προβλέπονταν στο Πληροφοριακό Δελτίο της 6ης Οκτωβρίου.

Η εταιρεία αναμένει ότι η ένταξη της ΕΧΑΕ στο δίκτυό της θα αποφέρει σημαντικές συνέργειες. Στόχος είναι ετήσιες ταμειακές εξοικονομήσεις της τάξης των 12 εκατ. ευρώ έως το 2028, κυρίως μέσω της μετάβασης της ελληνικής αγοράς στην πλατφόρμα Optiq® και της εναρμόνισης βασικών λειτουργιών. Το κόστος υλοποίησης των συνεργειών υπολογίζεται στα 25 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα καταστεί κερδοφόρα εντός του πρώτου έτους από την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης.

Στο χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε το Euronext, οι μετοχές του ανταλλάγματος θα εκδοθούν στις 21 Νοεμβρίου 2025, ενώ στις 24 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της δημόσιας πρότασης με την ανταλλαγή των προσφερθεισών μετοχών της ΕΧΑΕ. Την ίδια ημέρα οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Euronext, με τους πρώην μετόχους της ΕΧΑΕ να λαμβάνουν το αντάλλαγμα που τους αναλογεί.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα μέσω ανακοινώσεων στις επίσημες ιστοσελίδες της και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.

Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει κάθε νομικά επιτρεπτή επιλογή για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΕΧΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που προβλέπονται στα μέτρα μετά τη δημόσια πρόταση.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε σχετικά με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext: «Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Έρχεται, καταρχήν, να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας - εδώ να υπογραμμίσω δέκα χρόνια μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου.

Η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη για να κάνει αυτό το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα. Και, βέβαια, να προσθέσω ότι η κίνηση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια».

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Euronext, δήλωσε: «Η ένταξη της ΕΧΑΕ στο Euronext αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα και το ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Με την ένταξή της στο Euronext, η ΕΧΑΕ θα γίνει μέρος ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικτύου που στοχεύει στη σύνδεση των τοπικών οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές. Οι εκδότες, οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι επενδυτές στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από προηγμένες τεχνολογίες διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλαγών που θα ενισχύσουν τη διεθνή θέση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε σύντομα τους νέους Έλληνες συναδέλφους μας που εντάσσονται στην οικογένεια του Euronext. Η εξαγορά αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του Euronext ως της κορυφαίας διαφοροποιημένης υποδομής αγορών στην Ευρώπη και δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια περιοχή με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, με χαρά επιβεβαιώνω την πρόθεσή μας να ιδρύσουμε ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας σε επίπεδο Ομίλου στην Αθήνα, το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στις επιχειρηματικές γραμμές του Euronext. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να επενδύσουμε στο ελληνικό ταλέντο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, καινοτομία και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά τους μετόχους για την ισχυρή υποστήριξη σε αυτή την κομβική στιγμή, καθώς προχωρούμε μαζί για να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική, ισχυρή και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά».