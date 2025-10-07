Το υψηλό ενεργειακό κόστος παραμένει ζήτημα επιβίωσης για την παραγωγική βάση της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Σαφές μήνυμα για την ανάγκη αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας - με αιχμή το ενεργειακό κόστος, τη γραφειοκρατία και την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης - έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας σήμερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος παραμένει ζήτημα επιβίωσης για την παραγωγική βάση της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ενεργειακή επιβάρυνση διαβρώνει οριζόντια την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων και επηρεάζει τον πληθωρισμό. Για τη βιομηχανία, και ειδικά για την ενεργοβόρο, η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια είναι όρος ύπαρξης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η βραδύτητα στην απονομή δικαιοσύνης συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια για τις επενδύσεις και τη λειτουργία της αγοράς, υπονομεύοντας κάθε προσπάθεια επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι η παραγωγικότητα είναι ο μόνος δρόμος για ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. «Το ζητούμενο δεν είναι να δουλεύουμε περισσότερο, αλλά καλύτερα και πιο αποτελεσματικά», είπε, καλώντας Πολιτεία, επιχειρήσεις και κοινωνία να δεσμευθούν από κοινού σε αυτόν τον εθνικό στόχο, «με συναινέσεις και χωρίς τοξικότητα».

Ο κ. Θεοδωρόπουλος περιέγραψε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, με σοβαρές επιπτώσεις στο εμπόριο, στην ενέργεια και στις αλυσίδες εφοδιασμού. Όπως σημείωσε, η Ευρώπη υστερεί σε ανάπτυξη, παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδο έναντι των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ινδίας, ενώ μόλις το 11% των προτάσεων της Έκθεσης Ντράγκι έχει προχωρήσει, γεγονός που καταδεικνύει τη βραδύτητα των ευρωπαϊκών αντιδράσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως ανέφερε, έχει καταφέρει σημαντικά βήματα σύγκλισης: σταθερή ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μείωση ανεργίας και φορολογίας, αύξηση μισθών και περιορισμό της φοροδιαφυγής. «Η χώρα λειτουργεί πλέον ως μια κανονική οικονομία, που ζει με βάση τις δυνατότητές της και δεν επιβαρύνει τις επόμενες γενιές», σημείωσε.

Ειδική αναφορά έκανε στη συνεισφορά της βιομηχανίας, η οποία, όπως είπε, αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης. Οι εξαγωγές αγαθών το 2024 ανήλθαν σε 50 δισ. ευρώ, ισοφαρίζοντας για ακόμη μία χρονιά τα έσοδα του τουρισμού. Η βιομηχανία, δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το εμπόριο, προσφέρει μισθούς κατά 35% υψηλότερους από τον μέσο όρο της οικονομίας, ενώ οι κλάδοι τροφίμων, φαρμάκων, μετάλλων και χημικών επεκτείνονται δυναμικά στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, τόνισε τη ραγδαία ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας, με 3.000 startups και συνολική αποτίμηση έως 12 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, επεσήμανε πως παραμένουν κρίσιμες υστερήσεις: το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών, η διοικητική πολυπλοκότητα και η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, ζητήματα που «πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, αν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει πραγματικά ανταγωνιστική».

Αναφερόμενος στην παραγωγικότητα, ο κ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ - και η βιομηχανία στο 75% - παραμένοντας στάσιμη επί σχεδόν τρεις δεκαετίες. «Η παραγωγικότητα δεν σημαίνει περισσότερες ώρες δουλειάς, αλλά περισσότερη αξία ανά ώρα δουλειάς», ανέφερε, εξηγώντας πως εξαρτάται από την οργάνωση, την τεχνολογία, τις επενδύσεις, την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη σταθερότητα των κανόνων.

Κάλεσε την Πολιτεία να καταστήσει την παραγωγικότητα βασικό κριτήριο όλων των δημόσιων πολιτικών, ενώ προέτρεψε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ψηφιοποίηση, την εξωστρέφεια και τους ανθρώπους τους. Επανέλαβε, τέλος, την πρόταση του ΣΕΒ για τη θεσμοθέτηση υπεραποσβέσεων ως οριζόντιου κινήτρου ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ απηύθυνε κάλεσμα για συλλογική προσπάθεια και συνεννόηση: «Να περάσουμε από την ατομική στην κοινή προσπάθεια και να κάνουμε το επόμενο βήμα: από μια χώρα κανονική, σε μια χώρα παραγωγική». Και κατέληξε με μια ξεκάθαρη θέση: «Η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι ο δρόμος για καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς και κοινωνική ευημερία - όχι δούρειος ίππος για εντατικοποίηση της εργασίας».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ ομιλία απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικός προσκεκλημένος ήταν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Dr Joachim Nagel, ο οποίος, συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, επεσήμανε: «Όσα πέτυχε η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία δεν είναι μόνο μια εθνική ιστορία επιτυχίας, είναι πηγή έμπνευσης για ολόκληρη την Ευρώπη. Δείχνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις, όσο δύσκολες κι αν είναι, αποδίδουν».