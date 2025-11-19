Ο κ. Σιάμισιης χαρακτήρισε επίσης ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία της HELLENiQ ENERGY με τους διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς ExxonMobil και Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και ανοιχτά της Κρήτης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε τροχιά ανάδειξης σε καίριο κόμβο μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη, μιλώντας στο πρώτο Φόρουμ του Κέντρου Αριστείας HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy Alba Graduate Business School.

Κατά την ενότητα με θέμα «The Strategic Role of Greece in Regional Energy Security», στην οποία συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι η Ελλάδα λειτουργεί ήδη ως ενεργειακός κόμβος και διαμετακομιστής, επιτρέποντας τη ροή ενέργειας από τρίτες αγορές προς την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, η χώρα αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές διυλισμένων προϊόντων στην Ουκρανία, ενώ συμμετέχει στις πρώτες ροές LNG του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος –όπως σημείωσε– δεν είναι απλώς μια υποδομή, αλλά «μια ολόκληρη φιλοσοφία διασυνδεσιμότητας» που υλοποιείται στην πράξη. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στην επικείμενη επαναλειτουργία, έπειτα από 15 χρόνια, του αγωγού μεταφοράς ντίζελ Θεσσαλονίκης–Σκοπίων, ο οποίος, όπως είπε, θα ενισχύσει την τροφοδοσία χωρών όπως η Βουλγαρία και η Σερβία, εδραιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως «ενεργειακού εξισορροπητή» στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Ο κ. Σιάμισιης χαρακτήρισε επίσης ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία της HELLENiQ ENERGY με τους διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς ExxonMobil και Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και ανοιχτά της Κρήτης, τονίζοντας ότι οι επιλογές αυτές δεν συνδέονται μόνο με γεωπολιτικούς παράγοντες, αλλά και με την τεχνολογική πρωτοπορία των συγκεκριμένων εταιρειών.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των ενεργειακών κρίσεων των τελευταίων ετών, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, χάρη στις υποδομές LNG και FSRU—ένα πλεονέκτημα που, όπως είπε, δεν είχαν χώρες όπως η Γερμανία.

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί πλέον πιο ρεαλιστικές πολιτικές, απομακρυνόμενη από στόχους που, όπως ανέφερε, δεν λάμβαναν υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις. Προειδοποίησε ότι υπερβολικά αυστηρές πολιτικές απλώς οδηγούν στη μεταφορά των διυλιστηρίων εκτός Ευρώπης, χωρίς ουσιαστικό όφελος για το κλίμα.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική πρόκληση για τη χώρα: την αξιοποίηση της συγκυρίας για εξαγωγές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Τόνισε ότι η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και επενδύσεις, ενώ σημείωσε ότι η Enerwave (πρώην Elpedison) προετοιμάζεται να αναλάβει ενεργό ρόλο, συνδυάζοντας ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, έργα αποθήκευσης και μονάδες φυσικού αερίου, με στόχο να εξελιχθεί σε εξαγωγέα ενέργειας στα Βαλκάνια.

