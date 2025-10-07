Στο επίκεντρο η πορεία του στρατηγικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του υφυπουργού, Νίκου Τσάφου, και της Διοίκησης της εταιρείας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντώνιο Διαματάρη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Ξιφαρά.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας για την επόμενη τετραετία, η πορεία του στρατηγικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας και ο ρόλος της εταιρείας στην ασφάλεια εφοδιασμού και την αξιοποίηση υποδομών εθνικής σημασίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι η ενέργεια αφορά όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης και εθνικής ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η χώρα επενδύει σταθερά στον ενεργειακό μετασχηματισμό, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, τον τομέα υδρογονανθράκων και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και αναβαθμίζει τις υποδομές της. Στη συνάντηση με τη Διοίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της εταιρείας και ο ρόλος της στο εθνικό ενεργειακό σύστημα. Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας αξιοποιεί τις υποδομές της Ρεβυθούσας και του FSRU Αλεξανδρούπολης, τους αγωγούς του ΔΕΣΦΑ και τον διασυνδετήριο αγωγό IGB, φτάνοντας ενεργειακά μέχρι τη Μολδαβία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου ενέργειας και συμβάλλοντας στη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ανέφερε ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει αναβαθμισμένο ρόλο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τόνισε ότι η εταιρεία εξελίσσεται σε έναν καθετοποιημένο φορέα με δραστηριότητα στο φυσικό αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ αποτελεί αξιόπιστο προμηθευτή στην περιφερειακή αγορά. Όπως είπε, ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ αποτελεί βασικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης της χώρας σε μια περίοδο αναδιάταξης των πηγών και των ροών φυσικού αερίου.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Αντώνιος Διαματάρης, σημείωσε ότι η εταιρεία εξελίσσεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς και τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, διατηρώντας καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος και στην ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επισήμανε ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι συνεχής και αποσκοπεί στη συνέχιση της πορείας ανάπτυξης με έμφαση στη βιωσιμότητα και στις νέες τεχνολογίες ενέργειας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, παρουσίασε τις δράσεις και τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας, που περιλαμβάνουν συμμετοχές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στο βιομεθάνιο και στο υδρογόνο. Ανέφερε ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας επιδιώκει να λειτουργήσει ως καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος, με δραστηριότητες στην εμπορία, την παραγωγή και τη συμμετοχή σε νέες τεχνολογίες ενέργειας, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και στην ανθεκτικότητα του συστήματος.

Από το 2019 έως σήμερα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει αποδώσει περισσότερα από 1,9 δισ. ευρώ στο Δημόσιο και την κοινωνία, μέσω της πώλησης των εταιρειών δικτύων, των μερισμάτων, των αναδιαπραγματεύσεων συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου και της στήριξης των καταναλωτών κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ και προγραμματίζει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 252 έως 520 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2028, με στόχο την ανάπτυξη άνω του 1GW ισχύος σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αντίστοιχα στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο.