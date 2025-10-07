Ένας στους έξι υπαλλήλους της ΑΑΔΕ υπηρετεί σε ελεγκτικές δομές.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε μια εκτεταμένη αναδιοργάνωση της δομής και της στελέχωσής της, με την πρόβλεψη 15.502 οργανικών θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση καθορίζει λεπτομερώς τη διάρθρωση των υπηρεσιών, το σύνολο των οργανικών θέσεων και την κατανομή τους ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αρχής.

Με βάση το συνολικό προσωπικό της ΑΑΔΕ, που ανέρχεται σε 15.502 άτομα, προκύπτει ότι περίπου το 16% του ανθρώπινου δυναμικού υπηρετεί σε δομές που συνδέονται άμεσα με ελέγχους, έρευνες και διασφάλιση δημοσίων εσόδων. Ένας στους έξι υπαλλήλους, δηλαδή, απασχολείται σε υπηρεσίες ελεγκτικού χαρακτήρα, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική βαρύτητα του ελεγκτικού μηχανισμού στην αποστολή της ΑΑΔΕ.

Οι υπηρεσίες ελέγχου και είσπραξης της Αρχής –στις οποίες περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), τα Κέντρα Ελέγχου (ΕΛ.ΚΕ.), τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.), τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) και το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.)– συγκεντρώνουν περισσότερες από 2.500 οργανικές θέσεις.

Τα Κέντρα Ελέγχου (ΕΛ.ΚΕ.) αποτελούν βασικές περιφερειακές δομές της ΑΑΔΕ και εντάσσονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών, με συνολικά 941 οργανικές θέσεις για υπαλλήλους κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Στα ΕΛ.ΚΕ. πραγματοποιούνται στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι, διασταυρώσεις στοιχείων και επαληθεύσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με στόχο την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και την πρόληψη παραβάσεων.

Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) ενισχύουν περαιτέρω το ελεγκτικό έργο, με περίπου 500 οργανικές θέσεις πανελλαδικά, κατανεμημένες στις διευθύνσεις Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις περιφερειακές υπηρεσίες. Οι μονάδες αυτές εξειδικεύονται στην έρευνα οικονομικών εγκλημάτων, λαθρεμπορίου και σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, λειτουργώντας ως αιχμή του δόρατος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.), που αποτελούν νευραλγικές δομές για τη διαχείριση των δημοσίων εσόδων. Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής διαθέτει 400 οργανικές θέσεις και το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης 200, με την πλειονότητα των υπαλλήλων να ανήκει στην κατηγορία ΠΕ Εφοριακών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι υπεύθυνες για τη βεβαίωση και είσπραξη δημοσίων εσόδων, την παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διαχείριση διοικητικών πράξεων είσπραξης.

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) αποτελεί εξειδικευμένη μονάδα που επικεντρώνεται στον έλεγχο μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων, με 350 οργανικές θέσεις. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τη διερεύνηση υποθέσεων υψηλής οικονομικής σημασίας και τη συνεργασία με διεθνείς φορολογικές αρχές σε ζητήματα διασυνοριακής φορολόγησης.

Παράλληλα, τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) ενισχύονται με δύο έδρες, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας 185 και 91 οργανικές θέσεις αντίστοιχα. Οι υπηρεσίες αυτές ασχολούνται με ζητήματα φορολογίας κεφαλαίου, μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και εκτιμήσεων ακινήτων. Τέλος, στο νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνεται το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.), με 300 οργανικές θέσεις, που έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και βελτίωση των φορολογικών διαδικασιών, την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και τη διαχείριση αιτημάτων και ενστάσεων.