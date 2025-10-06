Αν αγχώνεσαι για την προφορική εξέταση της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2025, διάβασε αυτό! Δες ενδεικτικές ερωτήσεις από προηγούμενες σειρές στον ΚΟΔΚΔΛ, μάθε τι περιμένουν πραγματικά οι εξεταστές και γιατί δεν χρειάζεται να ανησυχείς.

Οι μέρες για τις προφορικές εξετάσεις της ΕΣΔι Δικαστικών υπαλλήλων πλησιάζουν και, πλέον, έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες ανά εκπαιδευτική κατηγορία. Είναι φυσιολογικό να νιώθετε το άγχος να κορυφώνεται, να ανεβαίνει επικίνδυνα, όμως, αυτό το άγχος δεν χρειάζεται να σας καταβάλει.

Πρέπει να θυμάστε ότι οι εξεταστές δεν είναι εκεί για να σας «πιάσουν αδιάβαστους» ούτε για να σας κατακλύσουν με ερωτήσεις – παγίδες. Στόχος τους δεν είναι να δουν πόσο καλά έχετε αποστηθίσει την κάθε διάταξη, αλλά να διαπιστώσουν εάν έχετε κατανοήσει σε βάθος αυτά που διαβάσατε.

Γι’ αυτό, μην πανικοβάλλεστε. Εστιάστε στην κατανόηση της ύλης, δουλέψτε με πρακτικά και ερωτήσεις, και κυρίως, εμπιστευτείτε την μελέτη που έχετε ήδη κάνει.

Σε επόμενη φάση θα ασχοληθούμε και με τη διαδικασία που ακολουθείται στο Εφετείο Αθηνών. Προς το παρόν, σας παραθέτω ενδεικτικές ερωτήσεις από προηγούμενες σειρές που βασίζονται στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Ο στόχος δεν είναι να σας αγχώσω, το αντίθετο μάλιστα, να σας δείξω ότι τα θέματα είναι απολύτως διαχειρίσιμα και πως, με καλή προετοιμασία, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε τίποτα.

Ερώτηση: Ποιος διευθύνει την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών;

Απάντηση: Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών διευθύνεται από εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια της οικείας εισαγγελίας, ανά δύο έτη (κάθε Σεπτέμβριο).

Ερώτηση: Ποια είναι η σύνθεση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου;

Απάντηση: Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο συγκροτείται από: 1 Πρόεδρο Πρωτοδικών, 2 Πρωτοδίκες (ο ένας μπορεί να είναι από την ειδική επετηρίδα) και 4 Ενόρκους

Ερώτηση: Ποιος είναι ο νόμος του ΚΟΔ;

Απάντηση: Ο Ν.4938/2022.

Ερώτηση: Ποια είναι τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια;

Απάντηση: Άρειος Πάγος, Εφετεία, Μικτά Ορκωτά, Δικαστήρια Ανηλίκων, Πλημμελειοδικεία, Πρωτοδικεία.

Ερώτηση: Πώς συγκροτείται το μονομελές πρωτοδικείο;

Απάντηση: Το μονομελές πρωτοδικείο συγκροτείται από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη.

Ερώτηση: Πώς συγκροτείται το πολυμελές πρωτοδικείο;

Απάντηση: Το πολυμελές πρωτοδικείο συγκροτείται από: Πρόεδρο Πρωτοδικών ή πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας (αναπληρωτής) και 2 Πρωτοδίκες από τους οποίους ο ένας μπορεί να είναι από την ειδική επετηρίδα.

Ερώτηση: Πώς συγκροτείται το τριμελές πλημμελειοδικείο;

Απάντηση: Το τριμελές πλημμελειοδικείο έχει πανομοιότυπη σύνθεση με το πολυμελές πρωτοδικείο: Πρόεδρο Πρωτοδικών ή πρωτοδίκη της γενικής επετηρίδας, 2 Πρωτοδίκες, από τους οποίους ο ένας μπορεί να είναι από την ειδική επετηρίδα.

Ερώτηση: Πώς συγκροτείται το διοικητικό εφετείο;

Απάντηση: Υπάρχουν δύο συνθέσεις: α) Μονομελές διοικητικό εφετείο (πρόεδρος εφετών ή εφέτης) και β) Τριμελές διοικητικό εφετείο (πρόεδρος εφετών και 2 εφέτες).

Ερώτηση: Πότε ξεκινάει και πότε λήγει το δικαστικό έτος;

Απάντηση: Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Ερώτηση: Πότε ξεκινάνε τα θερινά τμήματα;

Απάντηση: Τα θερινά τμήματα αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ερώτηση: Πώς γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων; Κάθε πότε βγαίνουν οι αποφάσεις;

Απάντηση: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων ορίζεται με νόμο. Η κατανομή τους γίνεται: α) των δικαστικών λειτουργών με προεδρικό διάταγμα και β) των δικαστικών υπαλλήλων με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις εκδίδονται κάθε δύο έτη, τον μήνα Ιούνιο, ή εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των θέσεων.

Ερώτηση: Ο γραμματέας του δικαστηρίου συμμετέχει στις διασκέψεις;

Απάντηση: Όχι, ο γραμματέας δεν μετέχει στις διασκέψεις, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του.

Ερώτηση: Αδυναμία συγκρότησης στα εφετεία. Αν υπάρχει πρόβλημα στο Εφετείο Δωδεκανήσου, από που θα έρθουν εφέτες;

Απάντηση: Για το Εφετείο Δωδεκανήσου, η αναπλήρωση γίνεται με παραγγελία του Εφετείου Αθηνών.

Ερώτηση: Δικαστικοί υπάλληλοι σύζυγοι μπορούν να συμπράττουν στην ίδια διαδικαστική πράξη;

Απάντηση: Όχι, δεν επιτρέπεται να συμπράττουν στην ίδια διαδικαστική πράξη ή ενέργεια αν είναι σύζυγοι από γάμο, ή συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης ή έχουν συγγένεια έως τον τρίτο βαθμό.

Ερώτηση: Σε περίπτωση απεργίας η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών θα κλείσει;

Απάντηση: Όχι, η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει την απεργία οφείλει να διαθέτει προσωπικό για την εξυπηρέτηση εξαιρετικώς επειγουσών υποθέσεων.

Ερώτηση: Στη διάρκεια του δικαστικού έτους υπάρχει θερινό τμήμα;

Απάντηση: Ναι, τα θερινά τμήματα λειτουργούν από 1η Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή εντός του δικαστικού έτους (που ξεκινά 16 Σεπτεμβρίου).

Ερώτηση: Τι φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου;

Απάντηση: Στο αρχείο φυλάσσονται: αποφάσεις, πρακτικά, βιβλία, δικογραφίες, πειστήρια, άλλα υπηρεσιακά έγγραφα, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.

Ερώτηση: Από ποιον διευθύνεται το Εφετείο Αθηνών;

Απάντηση: Το Εφετείο Αθηνών διευθύνεται από τριμελές συμβούλιο που αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών (πρόεδρος) και δύο εφέτες (μέλη).

Ερώτηση: Από ποιον διευθύνεται το Εφετείο Θεσσαλονίκης;

Απάντηση: Το Εφετείο Θεσσαλονίκης διευθύνεται από τριμελές συμβούλιο που αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών (πρόεδρος) και δύο εφέτες (μέλη).

Ερώτηση: Πώς αναπληρώνεται ο εισαγγελέας σε πλημμελειοδικείο;

Απάντηση: Ο εισαγγελέας σε πλημμελειοδικείο αναπληρώνεται όπως και σε δικαστήριο ανηλίκων από αντεισαγγελέα πρωτοδικών.

Ερώτηση: Πως αναπληρώνεται ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου;

Απάντηση: Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναπληρώνεται από αντιπροέδρους.

Ερώτηση: Πώς αναπληρώνεται ο εισαγγελέας αν είναι μακρά η δίκη;

Απάντηση: Η αναπλήρωση γίνεται με παραγγελία του διευθύνοντος την εισαγγελία εφετών, ανάλογα με τη φύση του δικαστηρίου.

Ερώτηση: Τι είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Απάντηση: Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ανώτατο διοικητικό δικαστήριο.

Ερώτηση: Ποιοι είναι οι βαθμοί ιεραρχίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας;

Απάντηση: Οι βαθμοί ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι οι εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Σύμβουλος, Πάρεδρος, Εισηγητής, Δόκιμος εισηγητής.

Ερώτηση: Από πόσα μέλη αποτελείται όταν συνεδριάζει το τριμελές πλημμελειοδικείο;

Απάντηση: Το τριμελές πλημμελειοδικείο αποτελείται από τρεις (3) δικαστές. Αν προκύψει κώλυμα, συμμετέχει δικαστής της γενικής επετηρίδας, ο οποίος δεν συμμετέχει στη διάσκεψη εκτός αν έγινε αναπλήρωση.

Ερώτηση: Τι κάνει ο εισαγγελέας στο δικαστικό συμβούλιο;

Απάντηση: Ο αρμόδιος εισαγγελέας παρίσταται όπου προβλέπεται από τον νόμο, αναπτύσσει την πρότασή του και αποχωρεί.

Ερώτηση: Επηρεάζει η ποινική δίκη την πειθαρχική;

Απάντηση: Η πειθαρχική δικαιοδοσία είναι ανεξάρτητη. Η ποινική διαδικασία δεν επηρεάζει την πειθαρχική.

Ερώτηση: Ποιος διευθύνει το Εφετείο Πατρών;

Απάντηση: Το Εφετείο Πατρών διευθύνεται από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή δικαστή που διευθύνει το εφετείο.

Ερώτηση: Ποιος διευθύνει την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά;

Απάντηση: Κάθε εισαγγελία εφετών διευθύνεται από τον αρχαιότερο εισαγγελέα εφετών.

Ερώτηση: Τι κάνει ο γραμματέας σε ένα δικαστήριο;

Απάντηση: Η παρουσία του είναι απαραίτητη για τη νόμιμη συγκρότηση του δικαστηρίου (εκτός εξαιρέσεων). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται. Δεν μετέχει στη διάσκεψη, εκτός αν προβλέπεται ή το δικαστήριο το κρίνει απαραίτητο.

Ερώτηση: Τι είναι ο Άρειος Πάγος;

Απάντηση: Ο Άρειος Πάγος είναι ανώτατο ακυρωτικό πολιτικό και ποινικό δικαστήριο.

Ερώτηση: Πώς γίνεται η οργάνωση των αρχείων και πώς η τήρηση των βιβλίων; Με ποια πράξη οργάνου;

Απάντηση: Η τήρηση και οργάνωση των αρχείων, καθώς και η διαδικασία εκποίησης, καταστροφής ή ανασύστασης εγγράφων ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα.

Ερώτηση: Αν υπάρχει πρόβλημα στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου από που θα γίνει η αναπλήρωση εφέτη;

Απάντηση: Η αναπλήρωση για το Εφετείο Βορείου Αιγαίου γίνεται από το Εφετείο Πειραιώς.

Ερώτηση: Αν υπάρχει πρόβλημα στο Εφετείο Κέρκυρας από πού θα γίνει η αναπλήρωση εφέτη;

Απάντηση: Η αναπλήρωση για το Εφετείο Κέρκυρας γίνεται από το Εφετείο Αθηνών.

Ερώτηση: Αν υπάρχει πρόβλημα στο Εφετείο Καλαμάτας από πού θα γίνει η αναπλήρωση εφέτη;

Απάντηση: Η αναπλήρωση για το Εφετείο Καλαμάτας γίνεται από το Εφετείο Αθηνών.

Ερώτηση: Πώς προσφωνούν οι δικαστικοί υπάλληλοι τους εισαγγελείς;

Απάντηση: Κύριε Εισαγγελέα.

Ερώτηση: Ποιος διευθύνει το δικαστήριο;

Απάντηση: Το δικαστήριο διευθύνεται από τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου ή τον δικαστή που το διευθύνει.

Ερώτηση: Ποιος διευθύνει την εισαγγελία;

Απάντηση: Η εισαγγελία διευθύνεται από τον εισαγγελέα. Αν υπάρχουν περισσότεροι, τη διεύθυνση ασκεί ο αρχαιότερος, εκτός αν υπάρχει κώλυμα.

Ερώτηση: Ποιος διευθύνει το Διοικητικό Εφετείο Πατρών;

Απάντηση: Τα διοικητικά εφετεία διευθύνονται από πρόεδρο εφετών ή εφέτη, εφόσον πρόκειτια για μονομελή σύνθεση, και από πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες για τριμελή.

Ερώτηση: Ποιοι είναι οι ομοιόβαθμοι του προέδρου εφετών;

Απάντηση: Ο πρόεδρος εφετών εξομοιώνεται βαθμολογικά με τους εισαγγελείς εφετών και τους προέδρους εφετών διοικητικών δικαστηρίων.

Ερώτηση: Τι είναι η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο;

Απάντηση: Είναι ανώτατη, ανεξάρτητη δικαστική αρχή, η οποία δρα ενιαία και αδιαίρετα.

Ερώτηση: Ποια είναι η σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Απάντηση: Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Σύμβουλοι, Πάρεδροι, Εισηγητές, Δόκιμοι Εισηγητές.

Ερώτηση: Ποιοι είναι οι βαθμοί ιεραρχίας του εισαγγελέα;

Απάντηση: Οι εισαγγελικοί λειτουργοί υπάγονται στην εξής ιεραρχία: Εισαγγελέας Εφετών, Αντιεισαγγελέας Εφετών, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πάρεδρος Εισαγγελίας.

Ερώτηση: Πώς ιδρύεται ένα δικαστήριο;

Απάντηση: Η ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων γίνεται με προεδρικό διάταγμα, μετά από γνώμη της Ολομέλειας του αρμόδιου ανώτατου δικαστηρίου (Αρείου Πάγου ή ΣτΕ).

Ερώτηση: Πότε ξεκινούν τα θερινά τμήματα και τι δικάζουν;

Απάντηση: Ξεκινούν 1η Ιουλίου και λήγουν 15 Σεπτεμβρίου. Τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια δικάζουν ποινικές υποθέσεις, κατεπείγουσες υποθέσεις, ασφαλιστικά μέτρα, διαταγές πληρωμής, εργατικές διαφορές κ.λπ. Ενώ, τα διοικητικά δικαστήρια δικάζουν εκκρεμείς υποθέσεις άνω των 6 μηνών, αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, ανακοπές κατά διοικητικής εκτέλεσης.

Ερώτηση: Ποιος αναπληρώνει τον ανακριτή;

Απάντηση: Αν δεν υπάρχει ή κωλύεται ο ανακριτής, ορίζεται για έως 6 μήνες πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης από το τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης ή τον διευθύνοντα το πρωτοδικείο.

Ερώτηση: Πώς καταργείται ένα δικαστήριο;

Απάντηση: Με προεδρικό διάταγμα, μετά από γνώμη της Ολομέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου.

Ερώτηση: Υπάρχουν ειδικά ανακριτικά τμήματα στα δικαστήρια; Αν ναι, πώς στελεχώνονται;

Απάντηση: Ναι, υπάρχουν ειδικά ανακριτικά τμήματα στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης για διεθνή δικαστική συνδρομή και ευρωπαϊκή εντολή έρευνας. Στελεχώνονται με απόφαση του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του πρωτοδικείου. Επιλέγεται ανακριτής μεταξύ των δικαστών που υπηρετούν εκεί.

Ερώτηση: Πώς ορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων;

Απάντηση: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων ορίζεται με νόμο.

Ερώτηση: Ποια είναι τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

Απάντηση: Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια είναι το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο (πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης), το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο (πρόεδρος πρωτοδικών και δύο πρωτοδίκες), το μονομελές διοικητικό εφετείο (πρόεδρος εφετών ή εφέτης) και το τριμελές διοικητικό εφετείο (πρόεδρος εφετών και δύο εφέτες).

Ερώτηση: Ποιος παρίσταται στις συνεδριάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων;

Απάντηση: Στις συνεδριάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων παρίσταται ο αρμόδιος εισαγγελέας, όταν προβλέπεται από τον νόμο. Επίσης, ο γραμματέας παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αστυνομικών αρχών;

Απάντηση: Οι αστυνομικές αρχές εκτελούν άμεσα και απροφάσιστα τις παραγγελίες των δικαστικών αρχών, παρέχουν βοήθεια στις δικαστικές αρχές και διευκολύνουν τους δικηγόρους στην άσκηση του λειτουργήματός τους.

Ερώτηση: Ποια τμήματα έχει η γραμματεία ενός μεγάλου πρωτοδικείου;

Απάντηση: Η γραμματεία αποτελεί ενιαία οργανική μονάδα και μπορεί να περιλαμβάνει: Γενική Διεύθυνση, Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία.

Ερώτηση: Η εποπτεία στους δικαστικούς λειτουργούς αφορά και τις αποφάσεις τους;

Απάντηση: Οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι ανεπίτρεπτή και συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

Ερώτηση: Τι είναι το Γραφείο Νομολογίας, Έρευνας και Δικαστικής Ιστορίας;

Απάντηση: Το Γραφείο Νομολογίας, Έρευνας και Δικαστικής Ιστορίας λειτουργεί σε δικαστήρια με πάνω από δύο προέδρους ή οχτώ δικαστές. Αρμοδιότητές του είναι η συλλογή, ταξινόμηση, ευρετηρίαση και αξιοποίηση νομολογιακού υλικού, η οργάνωση βιβλιοθήκης, η επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και η καταγραφή ιστορίας του δικαστηρίου και των δικαστών.

Ερώτηση: Πότε βρίσκεται σε απαρτία η ολομέλεια των δικαστηρίων;

Απάντηση: Η ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη κατά τον χρόνο της σύγκλισης, αλλά όχι λιγότερα από τρία.

Ερώτηση: Είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις των δικαστικών συμβουλίων και των ολομελειών των δικαστηρίων;

Απάντηση: Όχι, οι συνεδριάσεις δεν είναι δημόσιες, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

Ερώτηση: Ποιοι οι λόγοι σύγκλισης της ολομέλειας του δικαστηρίου εντός 15 ημερών;

Απάντηση: Η σύγκληση της ολομέλειας είναι υποχρεωτική εντός 15 ημερών όταν α) ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 των μελών (ή από τουλάχιστον 20 μέλη όταν υπηρετούν άνω των 60), β) ζητηθεί από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου ή τον Γενικό Επίτροπο (σε διοικητικά δικαστήρια) και γ) ασκηθεί προσφυγή από μέλος κατά πράξης του προέδρου του συμβουλίου ή του διευθύνοντος δικαστή.

Ερώτηση: Σε τι συνίσταται η εποπτεία;

Απάντηση: Στην επίβλεψη και στην έκδοση γενικών οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών.

Ερώτηση: Ποιος εποπτεύει τη γραμματεία;

Απάντηση: Ο δικαστής ή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο, ή ο εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία προΐσταται της γραμματείας, εποπτεύει το έργο της και δίνει οδηγίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Ερώτηση: Με ποια θέματα ασχολείται η ολομέλεια του δικαστηρίου;

Απάντηση: Με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου και απονομής της δικαιοσύνης, την κατάρτιση των θερινών τμημάτων, θέμταα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της από τον κανονισμό ή ειδικές διατάξεις και μπορεί να συγκληθεί για ανταλλαγή απόψεων επί νομικών ζητημάτων.

Ερώτηση: Αναφέρατε δύο αρμοδιότητες της εισαγγελίας;

Απάντηση: Άσκηση της ποινικής δίωξης και εποπτεία και έλεγχος των αστυνομικών αρχών ως προς την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων.

Ερώτηση: Πρέπει να κλείσει για κάποιο λόγο ένα δικαστήριο, ποιος θα πάρει την απόφαση;

Απάντηση: Η κατάργηση δικαστηρίου γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από γνώμη της ολομέλειας του οικείου ανώτατου δικαστηρίου.

Ερώτηση: Τι κάνει ο γραμματέας με τα βιβλία που υπάρχουν στα δικαστήρια;

Απάντηση: Τηρεί και ενημερώνει τα βιβλία και το αρχείο στη φυσική ή ηλεκτρονική μορφή του.

Ερώτηση: Ποιοι μπορούν να οριστούν ανακριτές στα πλημμελειοδικεία;

Απάντηση: Πρόεδροι πρωτοδικών ή πρωτοδίκες της γενικής επετηρίδας με απόφαση του οικείου τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο και γνώμη του εισαγγελέα εφετών. Συνεκτιμάται η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στο ποινικό δίκαιο και πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, ιδίως της αγγλικής.

Ερώτηση: Μετέχει ο γραμματέας στη συγκρότηση του δικαστηρίου; Στη διάσκεψη μετέχει;

Απάντηση: Ναι, μετέχει στη συγκρότηση, καθώς για τη νόμιμη συγκρότηση απαιτείται η παρουσία του γραμματέα (εκτός αν ορίζει αλλιώς ο νόμος). Όχι, δεν μετέχει στη διάσκεψη εκτός αν το ορίζει ο νόμος ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του.