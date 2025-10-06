Η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 7,4% σε εθνικολογιστική βάση.

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει σταθερή πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους, ενίσχυση των επενδύσεων και διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Εμπεριέχει και τα νέα δημοσιονομικά μέτρα που, από το 2026 και σε μόνιμη βάση, θα αποφέρουν ετήσιο όφελος 2,7 δισ. ευρώ στα νοικοκυριά.

Η μακροοικονομική εικόνα του προϋπολογισμού βασίζεται στην υπόθεση ανάπτυξης 2,4% για το 2026 και πληθωρισμού 2,2%. Για το 2025, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 2,2%. Σε απόλυτα μεγέθη, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 10 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 260 δισ. ευρώ.

Η επενδυτική δραστηριότητα προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 10,2%, έναντι 5,7% το 2025 και 4,5% το 2024. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των προβλέψεων. Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,7%, έναντι 1,9% φέτος, ενώ η δημόσια κατανάλωση θα επιβραδυνθεί στο 0,7% από 1,4% το 2025.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 7,4% σε εθνικολογιστική βάση (από 7,8% φέτος) και στο 8,6% σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ (από 9,1% το 2025). Οι ονομαστικοί μισθοί αναμένεται να αυξηθούν, αλλά με συγκρατημένο ρυθμό.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 145% του ΑΕΠ το 2025 σε 140% το 2026.

Το προσχέδιο ενσωματώνει φορολογικές ελαφρύνσεις συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Προβλέπει μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος, αναπροσαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και ελαφρύνσεις στη φορολογία ακινήτων και ενοικίων. Ειδικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται για κατοικίες και επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, όπου ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% και το ελάχιστο εισόδημα επαγγελματιών υπολογίζεται μειωμένο κατά το ίδιο ποσοστό.

Τέλος, στο σκέλος των αποδοχών, το 2026 θα εφαρμοστούν μισθολογικές αναπροσαρμογές για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του υπουργείου Εξωτερικών και άλλων κατηγοριών του Δημοσίου.