Το θέμα εξετάστηκε χθες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε για το νέο «αγκάθι» που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου από τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Νέο «βραχυκύκλωμα» στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και ένταση στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας, προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» για οικονομική αντιδικία του ΑΔΜΗΕ με τη Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου (ΡΑΕΚ).

«Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες, ανεξάρτητα από τη εξέλιξη του έργου» δήλωναν χθες το βράδυ πηγές της κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι το έργο θα προχωρήσει εφόσον λυθούν οι οικονομοτεχνικές εκκρεμότητες.

Όλα ξεκίνησαν με το δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος» που υποστήριζε ότι ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση στη Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου (ΡΑΕΚ) εναντίον της απόφασής της να του εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, καθώς διεκδικεί δικαίωμα ανάκτησης ποσού 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που έκανε μέχρι τώρα, πριν ολοκληρωθεί το έργο.

Ακολούθησε η έντονη αντίδραση του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, κατά του ΑΔΜΗΕ: «Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει» δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, για να ακολουθήσει στη συνέχεια ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, με την οποία διέψευδε ως αυθαίρετο και αδιασταύρωτο το ρεπορτάζ της εφημερίδας περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ.

Η διάψευση του ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική ρυθμιστική αρχή τα αναγνωρίζει.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.