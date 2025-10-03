Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των ακινήτων της τουριστικής εκπαίδευσης.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει τη μεταρρύθμιση του υπουργείου Τουρισμού που αφορά την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η Κοινή

Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των ακινήτων της τουριστικής εκπαίδευσης μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Συζητήθηκαν επίσης τρόποι αξιοποίησης κτιρίων και εγκαταστάσεων που ανήκουν στη δημόσια περιουσία, με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Η μεταρρύθμιση του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνει την επαναφορά του μοντέλου ξενοδοχείου-εκπαιδευτηρίου, με αξιοποίηση των υποδομών που διαθέτουν άδεια ξενοδοχειακής δόμησης.

Η πρωτοβουλία προβλέπει μισθώσεις εκπαιδευτικών κτιρίων μέσω διεθνών διαγωνισμών, διάρκειας έως 99 ετών. Οι ανάδοχοι θα έχουν την υποχρέωση εκσυγχρονισμού, ενεργειακής αναβάθμισης και διατήρησης υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας. Παράλληλα, θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Υπουργείο Τουρισμού θα εξακολουθήσει να έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το περιεχόμενο των προγραμμάτων, διατηρώντας τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της τουριστικής εκπαίδευσης.

Με το νέο πλαίσιο εισάγεται το μοντέλο συνύπαρξης ξενοδοχειακών μονάδων και εκπαιδευτικών σχολών, με έμπνευση από το ελβετικό παράδειγμα. Οι μισθώσεις θα συνοδεύονται από δεσμεύσεις αναβάθμισης των κτιρίων, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η εκπαίδευση των σπουδαστών.

Η μεταρρύθμιση αφορά τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ανάβυσσο, την Περαία και το Ηράκλειο (Κοκκίνη Χάνι). Μέσα από αυτήν επιδιώκεται η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με τη χρήση σύγχρονων υποδομών και πρακτικής άσκησης, καθώς και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με κριτήρια διαφάνειας και δημόσιου συμφέροντος.