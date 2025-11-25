Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος φέρνει τους νέους κοντά στη ναυτιλία.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) ξεκίνησε μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για τους μαθητές, με στόχο να φέρει τη νέα γενιά πιο κοντά στον κόσμο της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια σε 1.830 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, ώστε 345.000 μαθητές να ενημερωθούν για τις καριέρες στον Αξιωματικό Εμπορικού Ναυτικού, τις σπουδές, τα βήματα εισαγωγής στις Ακαδημίες, την επαγγελματική εξέλιξη, τις απολαβές και τις διεθνείς προοπτικές.

Παράλληλα, το ΝΕΕ δημιούργησε δέκα βίντεο στο TikTok με Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που μοιράζονται την καθημερινότητά τους σε γέφυρες πλοίων, μηχανοστάσια, ωκεανούς και λιμάνια, προσφέροντας μια ζωντανή και αυθεντική εικόνα της επαγγελματικής ζωής στη θάλασσα.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας και φορείς όπως η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, θέτοντας τη ναυτική εκπαίδευση και την ενημέρωση των νέων ως κεντρική προτεραιότητα. Το Ναυτικό Επιμελητήριο τονίζει ότι στόχος του είναι να διατηρηθούν ανοιχτοί οι ορίζοντες για τη νέα γενιά, παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση και δημιουργώντας ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική πορεία στον κόσμο της ναυτιλίας. Νέες δράσεις και πρωτοβουλίες σχεδιάζονται ήδη, ώστε η σύνδεση των νέων με τη ναυτιλία να παραμένει ζωντανή και δυναμική.

Βρείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο σε ηλεκτρονική μορφή: https://heyzine.com/flip-book/f1fa01b046.html