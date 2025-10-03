Η Mediobanca προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 30 ευρώ από 28,80 ευρώ προηγουμένως, υπογραμμίζοντας την ισχυρή δυναμική των οικονομικών μεγεθών και τη θετική προοπτική ανάπτυξης.

Η ιταλική τράπεζα, η οποία ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής τον Ιούνιο του 2025, τονίζει σε πρόσφατο report ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, δημιουργώντας τις βάσεις για ένα ισχυρό growth story.

Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξέφρασε αισιοδοξία για διατηρήσιμη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, αλλά και για ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής. Ειδικά στους αυτοκινητοδρόμους, η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 3% στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας προβλέπεται να συνεχίσει σε παρόμοιους ρυθμούς με το πρώτο μισό του έτους, διατηρώντας περιθώριο EBIT άνω του 7%.

Σημαντική ώθηση στις προοπτικές του ομίλου αναμένεται να δώσει και η νέα στρατηγική σύμπραξη με τη Motor Oil στον κλάδο της ενέργειας. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έναν ηγετικό παίκτη με κρίσιμη μάζα, καθετοποίηση και συνέργειες, ενώ η αξία της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο σχήμα υπολογίζεται στα 530 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η διοίκηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ανάπτυξης μέσω νέων έργων που εξετάζονται, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Mediobanca αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τον κλάδο κατασκευών, με πρόβλεψη για άνοδο εσόδων κατά 20% το 2025 και διατηρήσιμα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ ενσωματώνει θετική συμβολή από τις παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων και τη συμφωνία με τη Motor Oil από το 2026. Ως αποτέλεσμα, αυξάνει τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 14% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η νέα τιμή-στόχος για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ορίζεται στα 30 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της ιταλικής τράπεζας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.