Το Citizen Lab δημοσίευσε σήμερα έρευνα στην οποία παρουσιάζει μια από τις πιο περίπλοκες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης των τελευταίων ετών, η οποία είχε ως στόχο την αποσταθεροποίηση του Ιράν.

Η έρευνα φέρνει στο φως το δίκτυο «PRISONBREAK», ένα σύνολο περισσότερων από 50 ψεύτικων λογαριασμών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), που αξιοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία και διάδοση περιεχομένου με αντικαθεστωτικό χαρακτήρα. Το υλικό καλούσε Ιρανούς πολίτες να εξεγερθούν κατά του καθεστώτος, ενώ η χρονική του στόχευση δημιουργεί ενδείξεις στενού συντονισμού με στρατιωτικές εξελίξεις.

Η εκστρατεία ξεκίνησε το 2023, με την πιο έντονη δραστηριότητά της να καταγράφεται από τον Ιανουάριο του 2025 και να κορυφώνεται τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους. Αναρτήσεις και βίντεο, συχνά δημιουργημένα εκ των προτέρων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζονταν διαδικτυακά σχεδόν ταυτόχρονα με τα πλήγματα.

Ενδεικτικό παράδειγμα ήταν το πλαστό βίντεο που παρουσίαζε μια υποτιθέμενη έκρηξη στις φυλακές Εβίν στην Τεχεράνη. Το deepfake υλικό αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα προτού διαψευστεί, δείχνοντας τη δύναμη και τον κίνδυνο τέτοιων τεχνολογιών.

Πέρα από στρατιωτικά γεγονότα, το PRISONBREAK εκμεταλλεύτηκε και εσωτερικές κρίσεις, όπως την έλλειψη νερού και ενέργειας. Δημοσίευσε βίντεο που εμφάνιζαν αξιωματούχους να κλέβουν πόρους, εικόνες που γελοιοποιούσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και ψεύτικα άρθρα που αποδίδονταν σε διεθνή μέσα, όπως το BBC Persian.

Στο οπλοστάσιο της εκστρατείας εντάχθηκαν deepfake πρόσωπα δημοσιογράφων, παραποιημένες δηλώσεις καλλιτεχνών και ακόμη και τραγούδια με τεχνητά ενσωματωμένα αντικαθεστωτικά μηνύματα.

Παρά την εκτεταμένη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, η οργανική απήχηση φαίνεται να ήταν περιορισμένη. Ορισμένα βίντεο συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες θεάσεις, αλλά η μαζική κινητοποίηση του κοινού δεν επιτεύχθηκε. Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι σε συνθήκες κρίσης τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Citizen Lab, το πιθανότερο είναι πως πίσω από την επιχείρηση βρίσκεται κάποια υπηρεσία της ισραηλινής κυβέρνησης ή συνεργαζόμενος ιδιωτικός φορέας.