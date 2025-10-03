Μια ακόμη παράπλευρη απώλεια από την μη πληρωμή στους αγρότες της προκαταβολής του τσεκ, στα μέσα Οκτωβρίου, αφορά και την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΛΓΑ.

Για πρώτη φορά στα χρονικά οι αγρότες δεν πρόκειται να πληρωθούν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης τον Οκτώβριο, ενώ ταυτόχρονα μένουν άδεια τα ταμεία του ΕΛΓΑ. Πλέον είναι οριστικό ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόκειται να πληρώσει τους αγρότες τον Οκτώβριο. Πρόκειται για χιλιάδες αγρότες που τόσα χρόνια λαμβάνουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης τον Οκτώβριο και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το σκάνδαλο και τα εκατομμύρια που κατάφεραν να αρπάξουν όσοι εμπλέκονται.

Μια ακόμη παράπλευρη απώλεια από την μη πληρωμή στους αγρότες της προκαταβολής του τσεκ, στα μέσα Οκτωβρίου, αφορά και την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΛΓΑ.

Η ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ μπορεί να καταβληθεί από τους παραγωγούς είτε σε μετρητά είτε με εξουσιοδότηση κατά την περίοδο πληρωμής.

Αφού δεν θα πληρωθεί η προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης του 2025 στα μέσα Οκτωβρίου αυτό σημαίνει ότι και ο ΕΛΓΑ δεν θα μπορέσει να εισπράξει την ασφαλιστική εισφορά από τους παραγωγούς.

Άρα τα ταμεία του ΕΛΓΑ μένουν άδεια και ο ασφαλιστικός οργανισμός χωρίς ρευστότητα για να πληρώσει αποζημιώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτό τονίστηκε στην συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ, Τάσος Μπαρτζώκας.

Ο Βουλευτής της Ημαθίας αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά το ζήτημα των μεγάλων ζημιών που προκάλεσε ο παγετός της άνοιξης 2025 στις καλλιέργειες του νομού.

Κ. Τσιάρας: Μέσα στο Νοέμβριο θα πληρωθεί η προκαταβολή της Bασικής Eνίσχυσης

Για το φλέγον ζήτημα της πορείας των πληρωμών στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ερωτήθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας μιλώντας τον τηλεοπτικό σταθμό του Action 24.

Απαντώντας ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι στο πλαίσιο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ γίνονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από κάθε πληρωμή και σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ χαρακτηριστικά για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης είπε: «η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης κάθε χρόνο δίνεται στο τέλος Οκτωβρίου. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αυτή την περίοδο να μπούμε σε μια κανονική ομαλή ροή πληρωμών. Μέσα στον Νοέμβριο πιστεύω θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης».

Μεταξύ άλλων ο κ Τσιάρας αναφέρθηκε στην προτεραιοποίηση των πληρωμών που έχουν καθυστερήσει και όπως τόνισε το προσεχές διάστημα – μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων – θα πιστωθούν τα χρήματα για το deminimis των ζωοτροφών, τα φερτά υλικά από τον Daniel, οι αποζημιώσεις των θανατωθέντων ζώων από την ευλογιά, τα βιολογικά και θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για τις σπάνιες φυλές, το κομφούζιο κ.ά.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι έως τις αρχές Νοεμβρίου

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι στο τέλος του Οκτωβρίου ή έως τις αρχές Νοεμβρίου σε συνεννόηση με την Επιτροπή μπλόκων των αγροτών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κτηνοτροφία λόγω των ζωονόσων αλλά και των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Τα παραπάνω ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη 2/10 στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησαν στα γραφεία του ΣΕΚ στην Αθήνα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Δημήτρης Μόσχος και μέλη της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής οι οποίοι παρουσίασαν δραματικά στοιχεία για τη συρρίκνωση του κτηνοτροφικού κλάδου. «Ο βασικός πυλώνας της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα είναι η αιγοποβατοτροφία που απασχολεί τουλάχιστον το 70% των κτηνοτρόφων και πλήττεται σφοδρά. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Μέσα σε 1,5 με 2 χρόνια χάθηκαν περίπου 500.000 παραγωγικά ζώα από τις ζωονόσους, τις πυρκαγιές κλπ. Αν αναλογιστούμε ότι τα παραγωγικά ζώα είναι 6 εκατομμύρια στην Ελλάδα, έχει χαθεί το 10% του ζωικού κεφαλαίου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσχος.

Μάλιστα ο κ. Μόσχος αποκάλυψε ότι το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς δεν τηρείται από πλευράς ΥΠΑΑΤ και των αρμόδιων υπηρεσιών, δίνοντας το ακόλουθο χαρακτηριστικό παράδειγμα: «υπάρχει μονάδα στην Ημαθία που έχει χτυπηθεί από την ευλογιά εδώ και ένα μήνα και ακόμα τα ζώα δεν έχουν θανατωθεί, κάτι που πρέπει να γίνει μέσα σε ένα 48ωρο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μόσχος έδωσε στοιχεία μεταξύ άλλων και για το βόειο κρέας επισημαίνοντας: «Ήταν επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια να μην στηριχθεί η ελληνική παραγωγή βόειου κρέατος αλλά να στηρίξει την εισαγωγή ζώντων ζώων για πάχυνση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγει από το επάγγελμα το 6% των βοοτρόφων και κυρίως νέοι κτηνοτρόφοι. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια έλλειψη στο ελληνικό μοσχαρίσιο κρέας σε ποσοστό 10%. Το 90% από το κρέας που καταναλώνουμε στη χώρα μας θα είναι εισαγωγής, ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές στον καταναλωτή που θα φανούν περίπου σε ένα δίμηνο».