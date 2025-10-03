Τι πληρώνουν τα νοικοκυριά για ρεύμα τον Οκτώβριο- Παραμένουν ελκυστικά τα μπλε τιμολόγια. Ποιος πάροχος είναι ο μοναδικός που μείωσε το πράσινο τιμολόγιο τον Οκτώβριο.

Οι δύο μεγαλύτεροι πάροχοι ΔΕΗ και Protergia, που καλύπτουν το 70% των νοικοκυριών απορρόφησαν την αύξηση της χονδρεμπορικής του Σεπτεμβρίου που έφτασε στο 27%.

Η ΔΕΗ, που έχει και το 60% σχεδόν της αγοράς, με βάση την ενημέρωση που παρείχε προς τους καταναλωτές, απορρόφησε πλήρως την αύξηση της τάξης του 27% στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 0,129 €/kWh, όπως και τον Σεπτέμβριο. Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Οκτώβριο παραμένει αμετάβλητη στα 0,1148 €/kWh.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος της αγοράς, η Protergia απορρόφησε το κόστος και είναι ο μοναδικός που προχώρησε σε μείωση των πράσινων τιμολόγιων. Ετσι, τον Οκτώβριο προσφέρει σε μειωμένη τιμή 0,149€/kWh (με έκπτωση συνέπειας) το «πράσινο» Οικιακό Τιμολόγιο ValueSpecial διατηρώντας παράλληλα στις ίδιες τιμές τα εννέα διαφορετικά πακέτα που παρέχει μέσω του προγράμματος Protergia Picasso.

Πάντως οι τιμές στα σταθερά τιμολόγια παραμένουν ελκυστικές, καθώς ξεκινούν από 9,8 λεπτά/kWh. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει το πάγιο που συνοδεύει κάθε πρόγραμμα, αλλά και η έκπτωση συνέπειας, καθώς αν αυτή χαθεί, όπως και στα «πράσινα» τιμολόγια, οι καταναλωτές επιβαρύνονται με αυξημένες χρεώσεις.

Οι τιμές για το μπλε τιμολόγιο σήμερα

