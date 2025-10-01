Το πρόγραμμα, που εντάσσεται στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και χρηματοδοτείται με 61,2 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης ψηφιακών εργαλείων μέσω επιταγών (vouchers).

Ισχυρό ενδιαφέρον προσέλκυσε το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές Β΄», το οποίο υλοποιείται από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου των τριών φορέων, μέσα σε διάστημα τριών μηνών, από τις 23 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, κατατέθηκαν συνολικά 151.469 αιτήσεις, αριθμός που καταδεικνύει την έντονη ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων που θα ενισχύσουν την καθημερινή λειτουργία τους.

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και χρηματοδοτείται με 61,2 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης ψηφιακών εργαλείων μέσω επιταγών (vouchers). Καλύπτει κρίσιμες ανάγκες όπως η προμήθεια και αντικατάσταση POS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η αναβάθμιση ταμειακών συστημάτων, η αντικατάσταση φορολογικών μηχανισμών και η τεχνική υποστήριξη για ασφαλείς και διασυνδεδεμένες συναλλαγές.

Η συμμετοχή κατανέμεται σε διαφορετικές κατηγορίες ενίσχυσης, με 53.562 αιτήσεις να αφορούν την προμήθεια ή αντικατάσταση EFT/POS, 38.372 αιτήσεις την υιοθέτηση ηλεκτρονικής τιμολόγησης, 7.420 την αναβάθμιση φορολογικών μηχανισμών και τη διασύνδεσή τους με POS, 22.754 την αντικατάσταση ταμειακών συστημάτων, 5.963 αιτήσεις από επιχειρήσεις εστίασης για νέους φορολογικούς μηχανισμούς και 23.398 αιτήσεις για αναβαθμίσεις λογισμικού και τεχνική υποστήριξη.

Η μαζική ανταπόκριση επιβεβαιώνει τη σημασία του προγράμματος ως καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης. Φορέας υλοποίησης είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ), ο κεντρικός οργανισμός σχεδιασμού και εφαρμογής έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.