Σε περίπου 15 ημέρες αναμένονται οι πληρωμές για τις αποζημιώσεις λόγω κακοκαιρίας Daniel και για τις επιδοτήσεις ζωοτροφών, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Παράλληλα, θα καταβληθεί η τελευταία δόση 30% για βιολογική γεωργία, μελισσοκομία και κτηνοτροφία, αφού ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Από τις οριστικές δηλώσεις αγροτών, το 7% έχει θέματα με το ΑΤΑΚ (βεβαίωση περιουσίας) και θα λάβει προσωπική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ για διόρθωση στοιχείων.

Επιπλέον, ένα 4% των αγροτών, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα περιουσιακών στοιχείων, για τα οποία θα εκδοθεί εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι οι πληρωμές πρέπει να γίνουν σωστά μέσω του ΟΣΔΕ, το κεντρικό μητρώο για τις επιδοτήσεις, ώστε να αποφευχθεί μερική αναστολή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αγρότες θα έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν κανονικά τις επιδοτήσεις.