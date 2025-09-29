Ανακάλυψε έναν πρακτικό τρόπο μελέτης του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων μέσα από συγκριτικούς πίνακες που οργανώνουν την ύλη με σαφήνεια και δομή. Ιδανικό εργαλείο για τους υποψηφίους δικαστικούς υπαλλήλους που προετοιμάζονται για την προφορική εξέταση της ΕΣΔι
του Νοεμβρίου 2025, ώστε να αφομοιώνουν γρήγορα τις βασικές διατάξεις και να εντοπίζουν εύκολα τις κρίσιμες διαφορές μεταξύ άρθρων και εννοιών.
Από σήμερα και μέχρι να δώσετε εξετάσεις θα σας αναρτώ χρήσιμους πίνακες για να διευκολύνω το διάβασμά σας.
Ας ξεκινήσουμε σήμερα από τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και μέχρι τη θεματική ενότητα των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων (έως άρθρο 93):
Πίνακας 10: Διαδικασίες δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων