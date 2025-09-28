Η υπόθεση ξεκίνησε όταν φορολογικός έλεγχος καταλόγισε σε φορολογούμενο κύριο φόρο εισοδήματος και πρόστιμο για το οικονομικό έτος 2012, κατηγορώντας τον για υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Απόφαση για το ζήτημα της παραγραφής φορολογικών αξιώσεων εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, βάζοντας τέλος σε μία πολυετή αντιπαράθεση μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η ετήσια παρέκταση της παραγραφής σε περίπτωση ακύρωσης καταλογιστικής πράξης δεν εφαρμόζεται σε φορολογικές υποχρεώσεις που ανάγονται σε χρήσεις προγενέστερες του 2012, επισημαίνοντας ότι η σχετική ρύθμιση είναι αντισυνταγματική όταν καταλαμβάνει παλαιότερες φορολογικές αξιώσεις του Δημοσίου.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν φορολογικός έλεγχος καταλόγισε σε φορολογούμενο κύριο φόρο εισοδήματος και πρόστιμο για το οικονομικό έτος 2012, κατηγορώντας τον για υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Ο φορολογούμενος αντέτεινε ότι το Δημόσιο είχε απωλέσει το δικαίωμα να εκδώσει και να κοινοποιήσει την καταλογιστική πράξη, καθώς είχε παρέλθει η πενταετής προθεσμία παραγραφής που προβλέπει η νομοθεσία. Από την πλευρά τους, οι ελεγκτικές αρχές επικαλέστηκαν την ειδική διάταξη που προβλέπει ετήσια παρέκταση της παραγραφής όταν μια καταλογιστική πράξη ακυρώνεται για τυπικούς λόγους και η διαδικασία επαναλαμβάνεται, επισημαίνοντας ότι η αρχική πράξη είχε ακυρωθεί με απόφαση της ΔΕΔ.

Το Διοικητικό Εφετείο, στο οποίο προσέφυγε ο φορολογούμενος, δικαίωσε τους ισχυρισμούς του. Το δικαστήριο έκρινε ότι η παρέκταση της προθεσμίας παραγραφής, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί για χρήσεις πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα, δηλαδή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Έτσι, έκρινε ότι το Δημόσιο δεν είχε πλέον δικαίωμα να εκδώσει νέα καταλογιστική πράξη για τη χρήση του 2012.

Η υπόθεση έφθασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο επικύρωσε την εφετειακή απόφαση, αλλά με διαφορετική αιτιολογία. Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε ότι η ετήσια παράταση της παραγραφής είναι αντισυνταγματική όταν αφορά φορολογικές αξιώσεις του Δημοσίου για χρήσεις που προηγούνται του 2012, υπογραμμίζοντας ότι η αρχή της ασφάλειας δικαίου δεν επιτρέπει στον νομοθέτη να παρατείνει αναδρομικά τις προθεσμίες παραγραφής σε βάρος των φορολογουμένων.