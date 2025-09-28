Το υπουργείο εξετάζει εκ νέου σχέδιο που είχε τεθεί πριν από το καλοκαίρι και προέβλεπε μείωση του εισαγωγικού συντελεστή 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, με σενάρια που έκαναν λόγο ακόμη και για μείωση στο 5%.

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια, με το χρονοδιάγραμμα να τοποθετείται στα μέσα του επόμενου έτους.

Από τις αλλαγές που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ωφελημένοι είναι μόλις ένας στους δώδεκα ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα, από τους 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, μόνο το 8% δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως και θα επωφεληθούν από τον νέο συντελεστή 25% (αντί 35%) για το τμήμα εισοδήματος 12.001 έως 24.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το κράτος εισπράττει ετησίως 1,3 δισ. ευρώ από τη φορολόγηση των ενοικίων, ενώ η μείωση φόρου που θα προκύψει περιορίζεται σε 90 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο εξετάζει εκ νέου σχέδιο που είχε τεθεί πριν από το καλοκαίρι και προέβλεπε μείωση του εισαγωγικού συντελεστή 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, με σενάρια που έκαναν λόγο ακόμη και για μείωση στο 5%. Από μια τέτοια παρέμβαση θα ευνοούνταν περίπου 1,9 εκατ. ιδιοκτήτες. Σήμερα, 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες δηλώνουν εισοδήματα έως 5.000 ευρώ από ενοίκια καταβάλλοντας 360 εκατ. ευρώ φόρο, ενώ 400.00- ιδιοκτήτες δηλώνουν 5.001 έως 12.000 ευρώ καταβάλλοντας 460 εκατ. ευρώ. Οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2027, κάτι που σημαίνει ότι οι αλλαγές θα φανούν το 2028.

Ας δούμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα με ποσοστά για να φανεί καλύτερα η διαφορά στη φορολογική επιβάρυνση από τις ενδεχόμενες αλλαγές:

