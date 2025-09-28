Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια, με το χρονοδιάγραμμα να τοποθετείται στα μέσα του επόμενου έτους.
Από τις αλλαγές που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ωφελημένοι είναι μόλις ένας στους δώδεκα ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα, από τους 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, μόνο το 8% δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως και θα επωφεληθούν από τον νέο συντελεστή 25% (αντί 35%) για το τμήμα εισοδήματος 12.001 έως 24.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το κράτος εισπράττει ετησίως 1,3 δισ. ευρώ από τη φορολόγηση των ενοικίων, ενώ η μείωση φόρου που θα προκύψει περιορίζεται σε 90 εκατ. ευρώ.
Το υπουργείο εξετάζει εκ νέου σχέδιο που είχε τεθεί πριν από το καλοκαίρι και προέβλεπε μείωση του εισαγωγικού συντελεστή 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, με σενάρια που έκαναν λόγο ακόμη και για μείωση στο 5%. Από μια τέτοια παρέμβαση θα ευνοούνταν περίπου 1,9 εκατ. ιδιοκτήτες. Σήμερα, 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες δηλώνουν εισοδήματα έως 5.000 ευρώ από ενοίκια καταβάλλοντας 360 εκατ. ευρώ φόρο, ενώ 400.00- ιδιοκτήτες δηλώνουν 5.001 έως 12.000 ευρώ καταβάλλοντας 460 εκατ. ευρώ. Οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2027, κάτι που σημαίνει ότι οι αλλαγές θα φανούν το 2028.
Ας δούμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα με ποσοστά για να φανεί καλύτερα η διαφορά στη φορολογική επιβάρυνση από τις ενδεχόμενες αλλαγές:
- Ένας ιδιοκτήτης που δηλώνει 8.000 ευρώ από ενοίκια σήμερα πληρώνει 1.200 ευρώ φόρο, δηλαδή το 15% του εισοδήματός του. Αν ο συντελεστής μειωθεί στο 5%, ο φόρος περιορίζεται σε 400 ευρώ ή στο 5% του εισοδήματος. Το όφελος είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες, αφού η επιβάρυνση πέφτει από 15% σε 5%.
- Ιδιοκτήτης με εισόδημα 15.000 ευρώ καταβάλλει σήμερα 2.850 ευρώ φόρο, που αντιστοιχεί στο 19% του εισοδήματός του. Με τον νέο συντελεστή 25% στο τμήμα από 12.001 έως 15.000 ευρώ, ο συνολικός φόρος μειώνεται στα 2.550 ευρώ, δηλαδή στο 17% του εισοδήματος. Το όφελος σε αυτή την περίπτωση είναι δύο ποσοστιαίες μονάδες.
- Στην περίπτωση εισοδήματος 25.000 ευρώ, η σημερινή φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται σε 6.450 ευρώ, που ισοδυναμεί με 25,8% του εισοδήματος. Με τον νέο ενδιάμεσο συντελεστή, ο φόρος περιορίζεται σε 5.250 ευρώ, δηλαδή το 21% του εισοδήματος. Η ελάφρυνση φτάνει τις 4,8 ποσοστιαίες μονάδες.
- Τέλος, για ιδιοκτήτη με εισόδημα 4.500 ευρώ, ο σημερινός φόρος είναι 675 ευρώ, ποσοστό 15% επί του εισοδήματος. Αν ο συντελεστής μειωθεί στο 5%, η φορολογική επιβάρυνση θα πέσει στα 225 ευρώ.