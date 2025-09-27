Στα επιβατικά αυτοκίνητα, οι ιδιοκτήτες που καθυστερούν να τα επαναποστείλουν ή να τα επανεξάγουν επιβαρύνονται με ημερήσιο πρόστιμο.

Οι αυστηρές ποινές που προβλέπει ο νόμος 5222/2025 για τις παραβάσεις στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και χρήσης μεταφορικών μέσων αφορούν χιλιάδες οδηγούς και κατόχους που φέρνουν στη χώρα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής ή άλλα μέσα μεταφοράς χωρίς να καταβάλλουν δασμούς, με την προϋπόθεση ότι θα τα επανεξάγουν ή θα τα επαναποστείλουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Το πλαίσιο είναι σαφές και ιδιαίτερα αυστηρό, με πρόστιμα που ξεκινούν από λίγα ευρώ την ημέρα και μπορούν να φτάσουν σε χιλιάδες, ανάλογα με το είδος της παράβασης, τον κυβισμό ή την ισχύ του οχήματος και τον χρόνο καθυστέρησης.

Στα επιβατικά αυτοκίνητα, οι ιδιοκτήτες που καθυστερούν να τα επαναποστείλουν ή να τα επανεξάγουν επιβαρύνονται με ημερήσιο πρόστιμο. Έτσι, ένα όχημα 1.600 κυβικών χρεώνεται με 7,5 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης, ενώ αν πρόκειται για μεγαλύτερο κυβισμό, π.χ. 2.500 κυβικά, η ημερήσια χρέωση φτάνει στα 15 ευρώ. Για αυτοκίνητα άνω των 4.000 κυβικών, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 25 ευρώ την ημέρα. Οι μοτοσικλέτες αντιμετωπίζουν ενιαίο πρόστιμο 5 ευρώ ημερησίως, ανεξάρτητα από τον κυβισμό τους. Στην περίπτωση των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το ποσό κυμαίνεται από 3 έως 10 ευρώ ημερησίως, ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα. Επιπλέον, στα οχήματα που κυκλοφορούν με ληγμένες προσωρινές πινακίδες και άδειες επιβάλλεται κατ’ αποκοπή πρόστιμο 300 ευρώ.

Το πλαίσιο είναι σφιχτό και για τα μεταφορικά μέσα πλην οχημάτων. Για την εκπρόθεσμη εκκαθάριση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, ο κάτοχος πληρώνει εφάπαξ 100 ευρώ και επιπλέον 15 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης. Στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής τρίτων χωρών, οι κυρώσεις είναι ακόμη πιο βαριές. Η μη κατάθεση του δελτίου κίνησης στην τελωνειακή αρχή, μέσα σε 24 ώρες από τον πρώτο κατάπλου, οδηγεί σε πρόστιμο 300 ευρώ και 30 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Ένα γιοτ που παραμένει στον Πειραιά χωρίς να εκδώσει εγκαίρως το απαραίτητο έγγραφο μπορεί μέσα σε λίγες ημέρες να επιβαρυνθεί με εκατοντάδες ευρώ. Αν το σκάφος δεν τακτοποιηθεί μετά τη λήξη του δικαιώματος χρήσης, τα πρόστιμα είναι αντίστοιχα, ενώ επιπλέον επιβάλλονται κυρώσεις για παραλείψεις όπως η μη δήλωση αλλαγής κατόχου.

Ακόμη πιο αυστηρά είναι τα πρόστιμα όταν κάποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, για τα αυτοκίνητα το πρόστιμο ξεκινά από 700 ευρώ, όταν ο δικαιούχος βρίσκεται στη χώρα, και μπορεί να φτάσει μέχρι και 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον κυβισμό, αν ο δικαιούχος απουσιάζει. Για τις μοτοσικλέτες τα ποσά κυμαίνονται από 300 έως 1.000 ευρώ, ενώ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από 1.300 έως 4.000 ευρώ. Για τα σκάφη τρίτων χωρών, το πρόστιμο για μη δικαιούχο χρήστη ανέρχεται σε 733 ευρώ ή στο διπλάσιο ποσό αν ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 900 ευρώ για όποιον μεταβιβάσει ή εκμισθώσει όχημα που βρίσκεται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής. Για τα ρυμουλκούμενα, όπως τα τροχόσπιτα, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ και 5 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που δοθούν ψευδή στοιχεία για την υπαγωγή ενός μέσου στο καθεστώς, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ και 15 ευρώ για κάθε ημέρα παραμονής στη χώρα.

Σε κάθε άλλη παράβαση, οι τελωνειακές αρχές επιβάλλουν όχι μόνο πρόστιμο αλλά και όλους τους αναλογούντες δασμούς και φόρους, μαζί με επιπλέον ποινή ίση με το 100% αυτών. Μάλιστα, για τα αυτοκίνητα που έχουν τεθεί σε τελωνειακή ακινητοποίηση και λήγει η προθεσμία επανεξαγωγής, δεν οφείλονται πρόστιμα, αλλά τα οχήματα χαρακτηρίζονται αζήτητα και περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.