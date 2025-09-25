Το νομοσχέδιο προβλέπει την ανακατανομή του τιμήματος προμηθειών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων.

Ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων με άμεσο δημοσιονομικό αποτύπωμα εισάγει το σχέδιο νόμου με τον τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», το οποίο έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Υγείας. Οι ρυθμίσεις εστιάζουν κυρίως στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ και την εξυγίανση οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η θεσμοθέτηση νέου κλειστού προϋπολογισμού για συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων, όπως οι ηπαρίνες, για την τριετία 2026-2028. Το μέτρο στοχεύει στον έλεγχο της εκρηκτικής φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τεράστιες πιέσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, επεκτείνεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) όχι μόνο σε φάρμακα αλλά και σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υπηρεσίες υγείας και διαβητολογικό υλικό που διακινείται μέσω ιδιωτικών φαρμακείων. Η κυβέρνηση επιδιώκει έτσι να περιορίσει τη μετακύλιση κόστους στο Δημόσιο, μεταφέροντας μέρος της δαπάνης στις φαρμακευτικές εταιρείες και τους παρόχους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η ρύθμιση των παλαιών χρεών του ΕΟΠΥΥ. Προβλέπεται η αποπληρωμή υποχρεώσεων της περιόδου 2015-2020 προς ευρωπαϊκούς φορείς υγείας, βάσει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009, καθώς και η εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς στρατιωτικά νοσοκομεία για την περίοδο 2012-2022. Το οικονομικό κόστος είναι σημαντικό, ωστόσο η αποπληρωμή αυτών των χρεών εκτιμάται ότι θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία του ΕΟΠΥΥ έναντι των διεθνών εταίρων και θα ενισχύσει την ταμειακή ρευστότητα κρίσιμων μονάδων υγείας.

Στο ίδιο πλαίσιο, το νομοσχέδιο προβλέπει την ανακατανομή του τιμήματος προμηθειών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων. Επιπλέον, θεσπίζεται αποζημίωση για τις φαρμακαποθήκες που αναλαμβάνουν τη διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους προς τα ιδιωτικά φαρμακεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη διάθεση κρίσιμων θεραπειών χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των ασθενών.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη μέτρα για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, όπως η επανέκδοση βεβαιώσεων clawback, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στη συνταγογράφηση και η λειτουργία ενιαίας πλατφόρμας προγραμματισμού ραντεβού με παρόχους υγείας σε εθνικό επίπεδο.



