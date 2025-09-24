Οι έρευνες της ΑΑΔΕ βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη εξάρθρωση των δικτύων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή και νοθεία αλκοολούχων ποτών, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και των κρατικών εσόδων.

Δύο καίρια πλήγματα κατά της παράνομης διακίνησης και νοθείας αλκοολούχων ποτών επέφερε η ΑΑΔΕ τις τελευταίες ημέρες, αποκαλύπτοντας μεγάλες ποσότητες λαθραίων προϊόντων και αποστακτικών μηχανών.

Οι επιχειρήσεις ανέδειξαν το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας, που λειτουργούσε ως οργανωμένη «βιομηχανία» φοροδιαφυγής και απάτης.

Στην Αργολίδα, μικτά κλιμάκια της ΔΟΥ και του Τελωνείου Ναυπλίου, με την υποστήριξη της Αστυνομίας, έκαναν έφοδο σε επιχείρηση που διακινούσε αλκοολούχα ποτά, αντισηπτικά και λοσιόν. Στους αποθηκευτικούς χώρους εντοπίστηκαν 6.000 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών του ενός λίτρου, 1.862 κενές φιάλες ίδιου μεγέθους, 11.200 πώματα και 4.000 ευρώ σε μετρητά. Ιδιαίτερη σημασία είχε ο εντοπισμός, σε κλειδωμένο χώρο, συσκευής που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως άμβυκας για παράνομη απόσταξη.

Παράλληλα, στο Ηράκλειο Κρήτης, η Κινητή Ομάδα Ελέγχου εντόπισε άμβυκα χωρίς άδεια, σε πλήρη λειτουργία και μάλιστα εκτός της νόμιμης αποστακτικής περιόδου. Από την έρευνα κατασχέθηκαν 150 λίτρα έτοιμου προϊόντος διήμερης απόσταξης, καθώς και 7,5 τόνοι υγρού προϊόντος έτοιμου προς απόσταξη – ποσότητα που θεωρείται εξαιρετικά μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα. Οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ από τα κατασχεθέντα ξεπερνούν τις 110.000 ευρώ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη εξάρθρωση των δικτύων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή και νοθεία αλκοολούχων ποτών, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και των κρατικών εσόδων.