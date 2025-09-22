Συνεχίζονται οι προσλήψεις από επιχειρήσεις ανέργων της ΔΥΠΑ, με επιδότηση μισθούς έως και 1.118 ευρώ τον μήνα.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι άνεργοι της ΔΥΠΑ που θα επιλεγούν θα λάβουν πέρα εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ ενώ οι επιχειρήσεις θα λάβουν έως και 13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα:

λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες

συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο

προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΔΩ

Η διαδικασία είναι:

Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση

Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο

Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)

Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.