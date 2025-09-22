Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Ειδικότερα για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους έρχεται το Νοέμβριο και όπως φαίνεται χιλιάδες συνταξιούχοι θα το χάσουν. Χάνουν το επίδομα χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών, σύμφωνα με τον οδηγό της ΕΝΥΠΕΚ, του Αλέξη Μητρόπουλου.

1.Πότε καταβάλλεται το επίδομα. Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγησή του

Με την παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 5217/2025, από τον Νοέμβριο του 2025 κι εφεξής, δηλαδή κάθε Νοέμβριο, θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 € για τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Ειδικότερα για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Επίσης, πλην του ανωτέρω ηλικιακού κριτηρίου, για να είναι κάποιος δικαιούχος τού επιδόματος των 250 €, πρέπει, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του ν. 5217/2025, να συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά και τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 € για τον άγαμο και των 26.000 € για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης και

β) το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 € για τον άγαμο και των 300.000 € για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

2. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ. Ποιοί θα το λάβουν τον Νοέμβριο του 2025

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 5217/2025, η οικονομική αυτή ενίσχυση (ετήσιο επίδομα 250 €) καταβάλλεται επίσης:

α) Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους θα έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025.

β) Στους δικαιούχους:

βα) σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982,

ββ) επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,

βγ) των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία,

βδ) του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%,

βε) του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007,

βστ) του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981,

βζ) των επιδομάτων των άρθρων 54Α του π.δ. 169/2007 και των άρθρων 100 έως 103 του π.δ. 168/2007 που καταβάλλονται από το Δημόσιο,

βη) σύνταξης αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 88 του π.δ. 168/2007 και καταβάλλεται από το Δημόσιο.

γ) Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο του 2025 και εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

δ) Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

3. Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο το επίδομα των 250 ευρώ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 5217/2025, η ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 €, που καταβάλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα επίσης με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου «Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων των παρ. 1 και 2, λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία (1) από τις κατηγορίες αυτές.».

Στην παρ. 5 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ κατά περίπτωση. Ειδικά για το έτος 2025, η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ κατά περίπτωση και μπορεί να καλυφθεί κατόπιν τροποποίησης των προϋπολογισμών τους με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

Η καταβολή τής ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για όσους λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, πραγματοποιείται απευθείας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τέλος ορίζεται ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατά περίπτωση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι δυνατή η προσθήκη κατηγοριών δικαιούχων ΜΟΝΟ της παρ. 2.

4. Ποιοί χάνουν το επίδομα λόγω ηλικίας και εισοδήματος

Αποκλείονται 482.243 χήρες, ορφανά και δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 5217/2025, από τη χορήγηση του επιδόματος ύψους 250 € τον Νοέμβριο του 2025 αποκλείονται χιλιάδες συνταξιούχοι λόγω ηλικίας και εισοδήματος, όπως προαναφέρθηκε.

Συνεπώς, τον Νοέμβριο του 2025 δεν θα το λάβουν οι εξής ομάδες πολιτών:

όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024),

όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους,

όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος,

όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος,

όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025 (βλ. παρακάτω την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη),

καθώς και:

οι μακροχρόνια άνεργοι,

οι μονογονεϊκές οικογένειες,

οι δικαιούχοι του ΚΕΑ,

οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων και

χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών, όπως προαναφέρθηκε.

Αναφορικά με τον ηλικιακό «κόφτη», από τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και της ΗΔΙΚΑ «Μηνιαία απεικόνιση συνταξιοδοτικών παροχών» για τον Ιούνιο 2025, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.507.298 ανθρώπους. Από αυτούς, 482.243 συνταξιούχοι (περιλαμβάνονται χήρες, ορφανά, σύζυγοι κ.λπ.) έχουν ηλικία κάτω των 65 ετών και αποκλείονται από τη χορήγηση του επιδόματος 250 ευρώ φέτος τον Νοέμβριο, ενώ λαμβάνουν από τις χαμηλότερες συντάξεις.

Αρχικά η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ηλικιακό «κόφτη» (το 65ο έτος), ο οποίος περιελάμβανε και τους συνταξιούχους ΑμΕΑ. Μετά την καταγγελία όμως της ΕΝΥΠΕΚΚ (24-4-2025) που έλαβε ευρεία δημοσιότητα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε (28-4-2025) ότι όλοι οι συνταξιούχοι ΑμΕΑ θα λάβουν το επίδομα των 250 € ανεξαρτήτως ηλικίας.

Περαιτέρω, οι τέσσερις ευάλωτες κατηγορίες (μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι του ΚΕΑ και οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων), που τώρα αποκλείονται από το επίδομα του 2025, το είχαν λάβει με τη μορφή επιταγής τα Χριστούγεννα των ετών 2022 και 2023. Είναι προδήλως αντικοινωνικό να εξαιρούνται οι ευαίσθητες αυτές πληθυσμιακές κατηγορίες από το επίδομα του Νοεμβρίου 2025, καθώς και για τα επόμενα έτη.

Σε κάθε περίπτωση είναι έξω από κάθε κοινωνική λογική να αποκλείονται οι οικογενειάρχες με τέκνα, σε συνθήκες μάλιστα πρωτοφανούς πληθυσμιακής κατάρρευσης της χώρας αφού, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία γεννήσεων στη χώρα μας για το 2024, για πρώτη φορά στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, οι γεννήσεις έπεσαν κάτω από το «ψυχολογικό» όριο των 70.000 (βλ. την από 21-6-2025 ανάλυσή μας και αποκαλυπτικά στοιχεία στο άρθρο «Μειώθηκαν δραματικά οι γεννήσεις το 2024», φύλλο 180 στην «60+»).