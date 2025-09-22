Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει 315 θέσεις εργασίας για Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).

Προσλήψεις 315 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό με νέα προκήρυξη.

H κατάταξη των προσληφθέντων θα γίνει σε Πολεμικά Πλοία και Μονάδες–Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως δύο ειδικότητες ή εξειδικεύσεις από το Παράρτημα Α, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και τίτλους. Σε περίπτωση που κάποια ειδικότητα δεν καλυφθεί, οι κενές θέσεις μεταφέρονται σε άλλες ειδικότητες του ίδιου πίνακα με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ). Συνιστάται να ελέγξετε προσεκτικά το Παράρτημα Α πριν την επιλογή, ώστε τα προσόντα σας να ταιριάζουν ακριβώς με τις απαιτήσεις κάθε ειδικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 έως 28 ετών κατά το έτος κατάταξης, ενώ για τους ΟΒΑ η ηλικία μπορεί να φτάνει τα 31 έτη. Το ελάχιστο ανάστημα είναι 1,60 μέτρα για τους άνδρες και 1,55 μέτρα για τις γυναίκες. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής συμμετοχή σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις, καθώς και σε αθλητικές δοκιμασίες. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις κατάλληλες γραμματικές γνώσεις που ορίζονται ανά ειδικότητα στο Παράρτημα Α.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με βάση τα συνολικά μόρια προσόντων και τα τεστ καταλληλότητας. Στα γραμματικά προσόντα, ένα πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ δίνει 450 μόρια, ένα δίπλωμα ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ 300 μόρια, ενώ οι τίτλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μοριοδοτούνται με 160 μόρια. Σημειώνεται ότι αν η ειδικότητα απαιτεί συγκεκριμένο τίτλο και υποβληθεί άλλος, μοριοδοτείται μόνο ο απαιτούμενος τίτλος. Εάν δεν υποβληθεί το σωστό δικαιολογητικό, η αίτηση απορρίπτεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, μοριοδοτείται μόνο μία γλώσσα στο υψηλότερο επίπεδο γνώσης, με 50 μόρια για επίπεδο B2, 100 μόρια για επίπεδο C1 και 150 μόρια για επίπεδο C2. Η συναφής προϋπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής θητείας στην ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα, επίσης μοριοδοτείται, ενώ η άσχετη προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη. Τέλος, η απονομή Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως προσθέτει 200 μόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία της αίτησης, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό Παράρτημα της προκήρυξης.