Με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ σε κινηματογραφική πόζα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον επίσημο λογαριασμό του προειδοποιεί προς πάσα κατεύθυνση.
«Αυτό είναι το Ημισφαίριό ΜΑΣ και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας» γράφει η ανάρτηση χωρίς να αφήνει περιθώρια για τις φιλοδοξίες του Αμερικανού προέδρου.
{https://twitter.com/StateDept/status/2008221563888292207}
Η ανάρτηση έγινε μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου Σίλια Φλόρες, και η συγκεκριμένη ανάρτηση θα μπορούσα να εκληφθεί ως προειδοποιητική κίνηση με σαφείς αποδέκτες τους ηγέτες των χωρών, που έχει ήδη απειλήσει ο Τραμπ, πως θα έχουν την τύχη του Μαδούρο αν δεν συμφωνούν μαζί του.