Η ανάρτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με πρωταγωνιστή στον Ντόναλντ Τραμπ.

Με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ σε κινηματογραφική πόζα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον επίσημο λογαριασμό του προειδοποιεί προς πάσα κατεύθυνση.

«Αυτό είναι το Ημισφαίριό ΜΑΣ και ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας» γράφει η ανάρτηση χωρίς να αφήνει περιθώρια για τις φιλοδοξίες του Αμερικανού προέδρου.

{https://twitter.com/StateDept/status/2008221563888292207}

Η ανάρτηση έγινε μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου Σίλια Φλόρες, και η συγκεκριμένη ανάρτηση θα μπορούσα να εκληφθεί ως προειδοποιητική κίνηση με σαφείς αποδέκτες τους ηγέτες των χωρών, που έχει ήδη απειλήσει ο Τραμπ, πως θα έχουν την τύχη του Μαδούρο αν δεν συμφωνούν μαζί του.