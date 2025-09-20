Νέο μέτρο οικονομικής στήριξης.

Έρχεται το επίδομα επίδομα 250 και 500 ευρώ καθώς από τον Νοέμβριο, ενεργοποιείται νέο μέτρο οικονομικής στήριξης για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Προβλέπεται ετήσια οικονομική ενίσχυση, ύψους 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αποσκοπεί στην άμεση στήριξη των πιο ευάλωτων συνταξιούχων, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους και ενισχύοντας την υποστήριξη εν μέσω ενεργειακής ακρίβειας και πληθωριστικής πίεσης.

Το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από φέτος και το μέτρο αφορά περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχους και 350.000 δικαιούχους ευάλωτων ομάδων.

Δικαιούνται το επίδομα συνταξιούχοι άνω των 65 ετών:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

με ετήσιο εισόδημα έως €14.000 (άγαμοι ή χήροι) ή

με ετήσιο εισόδημα έως €26.000 (έγγαμοι),

καθώς και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος μέχρι τα τέλη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 μέσα στο 2024. Οσοι το κλείσουν μετά, θα ενταχθούν από το 2026 και μετά.

Δεν προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί για άλλες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως εργαζόμενοι ή άνεργοι, αλλά η ενίσχυση επικεντρώνεται στους πιο ευάλωτους συνταξιούχους.