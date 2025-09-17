Στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας επικράτησαν οι πτωτικές κινήσεις.

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Δείκτη σε αρνητικό έδαφος, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας επικράτησαν οι πτωτικές κινήσεις.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε απώλειες 0,69% και διαμορφώθηκε στις 2.019,26 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών έφθασε τα 264,97 εκατ. ευρώ και ο όγκος τα 51,46 εκατ. τεμάχια. Συνολικά 24 μετοχές έκλεισαν με άνοδο και 85 με πτώση.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.181 μονάδες με πτώση 0,95%. Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 1,66%, η Eurobank κατά 0,16%, η Εθνική κατά 1,41% και η Πειραιώς κατά 0,89%. Η Optima ενισχύθηκε κατά 1,56%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε με απώλειες 1,32%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Aegean σημείωσε πτώση 2,84%, η Ελλάκτωρ 1,96%, η ΔΕΗ 1,27%, η Elvalhalcor 1,25%, η Jumbo 1,08% και ο ΟΠΑΠ 0,97%. Η Metlen ενισχύθηκε κατά 0,60%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΑΘ υποχώρησε κατά 2,24%, η Intrakom κατά 1,87%, η Lavipharm κατά 1,68%, η Trade Estates κατά 1,44%, η Fourlis κατά 1,32% και η ΑΒΑΞ κατά 1,04%.

Η μεγαλύτερη αξία συναλλαγών καταγράφηκε στην Alpha Bank με 61,43 εκατ. ευρώ και στην Πειραιώς με 59,63 εκατ. ευρώ.