Η Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Το πρόγραμμα προβλέπει την απόκτηση έως 170 εκατ. μετοχών, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 7,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι συναλλαγές θα γίνονται σε εύρος τιμών από 0,29 έως 7 ευρώ ανά μετοχή και θα διαρκέσουν έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Η εκτέλεση θα πραγματοποιείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στόχος του προγράμματος είναι η διάθεση μετοχών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, αλλά και η απόκτηση και ακύρωση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο της πολιτικής διανομής μερισμάτων προς τους μετόχους. Το συνολικό κόστος για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος δεν θα υπερβεί τα 223,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού και 210,8 εκατ. ευρώ για την απόκτηση και ακύρωση μετοχών.

Η Alpha Bank υπογραμμίζει ότι οι αγορές θα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα του Ομίλου και σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.