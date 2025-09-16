Το ελληνικό χρηματιστήριο ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση με απώλειες, ακολουθώντας το διεθνές κλίμα και με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις ενόψει της αυριανής απόφασης της Fed για τα επιτόκια.
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,18% και έκλεισε στις 2.033,23 μονάδες, με τον τζίρο να ανέρχεται σε 184,27 εκατ. ευρώ και τον όγκο συναλλαγών σε 30,68 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 40 μετοχές έκλεισαν ανοδικά και 6 πτωτικά. Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ο δείκτης FTSE υποχώρησε κατά 1,27% στις 5.117 μονάδες. Μεταξύ άλλων, η Coca Cola έκλεισε στο -2,42%, η Elvalhalcor στο -1,93%, η Metlen στο -1,75%, η ΔΕΗ στο -1,46%, η Jumbo στο -0,88% και η Motor Oil στο -0,46%. Η Lamda έκλεισε με άνοδο 2,38%.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο δείκτης FTSEM έκλεισε με πτώση 0,21% στις 2.924 μονάδες. Απώλειες κατέγραψαν η Intrakom (-1,28%), η ΕΧΑΕ (-1,01%), η Quest (-0,96%) και η Aloumyl (-0,78%), ενώ άνοδο σημείωσαν η Profile (+1,23%) και ο ΟΛΘ (+0,55%).
Ο τραπεζικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.202 μονάδες με πτώση 1,69%. Η Alpha Bank έκλεισε στο -1,72%, η Eurobank στο -1,51%, η Εθνική Τράπεζα στο -1,88%, η Πειραιώς στο -1,95%, η Τράπεζα Κύπρου στο -1,81%, ενώ η Optima κατέγραψε άνοδο 0,24%. Η Eurobank και η Alpha Bank είχαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με 9,04 εκατ. και 3,85 εκατ. μετοχές αντίστοιχα, ενώ η Eurobank και η Πειραιώς σημείωσαν τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών με 29,27 εκατ. και 23,62 εκατ. ευρώ.