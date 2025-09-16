Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε κατά 1,18% και έκλεισε στις 2.033,23 μονάδες, με τον τζίρο να ανέρχεται σε 184,27 εκατ. ευρώ και τον όγκο συναλλαγών σε 30,68 εκατ. τεμάχια.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση με απώλειες, ακολουθώντας το διεθνές κλίμα και με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις ενόψει της αυριανής απόφασης της Fed για τα επιτόκια.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,18% και έκλεισε στις 2.033,23 μονάδες, με τον τζίρο να ανέρχεται σε 184,27 εκατ. ευρώ και τον όγκο συναλλαγών σε 30,68 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 40 μετοχές έκλεισαν ανοδικά και 6 πτωτικά. Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ο δείκτης FTSE υποχώρησε κατά 1,27% στις 5.117 μονάδες. Μεταξύ άλλων, η Coca Cola έκλεισε στο -2,42%, η Elvalhalcor στο -1,93%, η Metlen στο -1,75%, η ΔΕΗ στο -1,46%, η Jumbo στο -0,88% και η Motor Oil στο -0,46%. Η Lamda έκλεισε με άνοδο 2,38%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο δείκτης FTSEM έκλεισε με πτώση 0,21% στις 2.924 μονάδες. Απώλειες κατέγραψαν η Intrakom (-1,28%), η ΕΧΑΕ (-1,01%), η Quest (-0,96%) και η Aloumyl (-0,78%), ενώ άνοδο σημείωσαν η Profile (+1,23%) και ο ΟΛΘ (+0,55%).

Ο τραπεζικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.202 μονάδες με πτώση 1,69%. Η Alpha Bank έκλεισε στο -1,72%, η Eurobank στο -1,51%, η Εθνική Τράπεζα στο -1,88%, η Πειραιώς στο -1,95%, η Τράπεζα Κύπρου στο -1,81%, ενώ η Optima κατέγραψε άνοδο 0,24%. Η Eurobank και η Alpha Bank είχαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με 9,04 εκατ. και 3,85 εκατ. μετοχές αντίστοιχα, ενώ η Eurobank και η Πειραιώς σημείωσαν τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών με 29,27 εκατ. και 23,62 εκατ. ευρώ.