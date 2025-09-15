Ο χρυσός θεωρείται επίσης βασικό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου.

Ο χρυσός βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των αγορών, καθώς η τιμή του ξεπέρασε τα 3.700 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας ιστορικά υψηλά. Μέσα σε δύο χρόνια η αξία του έχει αυξηθεί κατά περίπου 1.600 δολάρια, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε επενδυτές για το αν η ανοδική πορεία έχει φτάσει στο τέλος της. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανόδου.

Η άνοδος τροφοδοτείται από τον υψηλό πληθωρισμό, τις προβλέψεις για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve και τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του δολαρίου. Αναλυτές δίνουν πιθανότητα 92% για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχει και μικρή πιθανότητα μεγαλύτερης μείωσης. Μια τέτοια κίνηση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για χρυσό.

Παράλληλα, η υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος ωθεί περισσότερους επενδυτές να στραφούν στο πολύτιμο μέταλλο ως μέσο προστασίας από την απώλεια αγοραστικής δύναμης. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το δολάριο έχει ακόμα περιθώρια αποδυνάμωσης, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει τη «μετατόπιση ψυχολογίας» υπέρ των πολύτιμων μετάλλων.

Ο χρυσός θεωρείται επίσης βασικό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Δεν επηρεάζεται άμεσα από τις κινήσεις άλλων αγορών, κάτι που του δίνει χαρακτήρα «ασφαλούς καταφυγίου» σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων. Η μακροχρόνια αξία του και η απουσία αντισυμβαλλομένου κινδύνου τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδυτές που επιδιώκουν σταθερότητα.