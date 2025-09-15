Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα πέντε (95) ατόμων κλάδου ΔΕ Φυλάκων, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων και σαράντα ενός (41) ατόμων κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6 μήνες), για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημαντικές επισημάνσεις:

1. Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες/-ούσες της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα απασχοληθούν με κυλιόμενο ωράριο στα Καταστήματα ή στην Υποδοχή του Μουσείου Ακρόπολης με αντικείμενο εργασίας:

- Διαχείριση ταμείου

- Έκδοση εισιτηρίων

2. Ο διαγωνισμός έχει συμμορφωθεί πλήρως, ως υποχρεούται το Μουσείο, στο νέο προσοντολόγιο π.δ. 85/2022. Οι υποψήφιοι, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή Ειδικότητας και Κωδικού Θέσης που αντιστοιχεί στο πτυχίο τους.