Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (ΦΑΕΑ).

Η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με τις συμβουλευτικές εταιρείες να ολοκληρώνουν τον επανέλεγχο των οικονομικών στοιχείων, ενώ οι ίδιες θα αναλάβουν και την υλοποίηση της προκήρυξης καθώς και της σχετικής σύμβασης, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γεγονός που επιβάλλει την ταχεία ολοκλήρωσή του. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, με στόχο την επιλογή του φορέα που θα αναλάβει τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Ο Φορέας που είναι σε εκκρεμότητα για πέντε χρόνια, έχει ως στόχο να δώσει «ανάσα» σε ευάλωτα νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να ζουν στα σπίτια τους μέσω επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η κυριότητα του ακινήτου θα μεταβιβάζεται στον Φορέα έναντι τιμήματος που θα ισούται με το 70% της εμπορικής του αξίας. Στη συνέχεια, η κατοικία θα μισθώνεται στον οφειλέτη για διάστημα 12 ετών, με το κράτος να καλύπτει μέρος του ενοικίου. Εφόσον τηρηθούν οι υποχρεώσεις πληρωμής, ο οφειλέτης θα μπορεί να ανακτήσει την ιδιοκτησία του ακινήτου μετά την παρέλευση της 12ετίας.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ήδη δεσμευτεί να εισφέρουν συνολικά 100 εκατ. ευρώ (25 εκατ. ευρώ η καθεμία) για την εκκίνηση του ΦΑΕΑ. Παρά την αρχική επιφυλακτικότητα, πηγές αναφέρουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πλέον έντονο, με αναμενόμενες προσφορές από διεθνείς ομίλους.

Η δημιουργία του Φορέα εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα για την ελληνική οικονομία επτά χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια.

Ωστόσο, η ωφέλεια θα αφορά αποκλειστικά τα ευάλωτα νοικοκυριά που διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μόλις 4.629 νοικοκυριά είχαν ενταχθεί στο καθεστώς, εκ των οποίων περίπου 200 αφορούσαν άτομα με αναπηρία.