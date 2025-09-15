Προσοχή πρέπει να δοθεί στον κωδικό 081 στο έντυπο Ε1.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου έχει ξεκινήσει και οι παγίδες παραμονεύουν. Ενα λάθος στον κωδικό, μια παράλειψη στο μισθωτήριο ή μια ανακρίβεια στη δήλωση μπορεί να στερήσει από χιλιάδες νοικοκυριά και φοιτητές την ενίσχυση που φθάνει έως τα 800 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε παιδί. Με την προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2025 να πλησιάζει, οι φορολογούμενοι καλούνται να τσεκάρουν τις δηλώσεις τους με προσοχή, αλλιώς κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της οικονομικής ανάσας που υπόσχεται το μέτρο.

Εκεί θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του μισθωτηρίου της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας. Αν ο κωδικός είναι συμπληρωμένος, η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα και χωρίς αίτηση: η ΑΑΔΕ θα καταβάλει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου το ποσό που αντιστοιχεί στο 1/12 του ενοικίου που πληρώθηκε το 2024 απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Αν όμως είναι «κενός», τότε απαιτείται τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Η δήλωση δεν έχει πρόστιμο, αλλά η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ενίσχυσης.

Ένα δεύτερο κρίσιμο σημείο είναι το μισθωτήριο που δηλώνεται. Πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός της τελευταίας ανανέωσης που αφορά το 2024 και όχι παλαιότερο συμβόλαιο. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δικαιούχος κινδυνεύει να βρεθεί εκτός επιδότησης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έχουν προεκκαθαρισμένες δηλώσεις: αν το ποσό του ενοικίου που έχει προσυμπληρωθεί δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό, τότε ο υπολογισμός της επιστροφής θα είναι λανθασμένος.

Η επιστροφή ενός ενοικίου προκύπτει αυτόματα από τα στοιχεία της δήλωσης όπως αυτά θα έχουν οριστικοποιηθεί έως την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου. Για την κύρια κατοικία το ανώτατο ποσό φθάνει τα 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί, ενώ για τη φοιτητική στέγη το όριο είναι επίσης 800 ευρώ.

Ωστόσο, ακόμα κι αν τα στοιχεία είναι σωστά, τα λάθη στα κριτήρια μπορούν να αφήσουν εκτός ενίσχυσης πολλά νοικοκυριά. Το εισοδηματικό όριο είναι 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί, και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Στο περιουσιακό σκέλος, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Για τη φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακό κριτήριο, ωστόσο αν τα εισοδηματικά όρια ξεπεραστούν, η ενίσχυση χάνεται.

Τέλος, οι ανακρίβειες ή οι ψευδείς δηλώσεις μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Όσοι πιαστούν να έχουν δηλώσει λάθος στοιχεία θα επιστρέψουν το σύνολο της επιδότησης με τόκο 8,76% και θα μείνουν εκτός μέτρου για τρία χρόνια. Με λίγα λόγια, ένα «ξεχασμένο» μισθωτήριο, μια βιαστική προσυμπλήρωση ή μια ανακρίβεια στη δήλωση μπορούν να κοστίσουν σε νοικοκυριά και φοιτητές την πολυπόθητη οικονομική ανάσα.