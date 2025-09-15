Παραδείγματα με το όφελος των συνταξιούχων.

Από 21 ως 31 ευρώ θα έχουν όφελος το μήνα οι συνταξιούχοι με σύνταξη 1.200 ευρώ σε ότι αφορά την αύξηση των συντάξεων και την μείωση της προσωπικής διαφοράς που θα ισχύσουν από 1.1.2026.

Για το 2026 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση περίπου 2,35% στις συντάξεις, με βάση τον μέσο όρο μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους. Το εισόδημα των συνταξιούχων θα αυξηθεί ως εξής:

Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 2,35%.

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,17%) το 2026 και από το 2027 ολόκληρο το 2,35%

Με την βοήθεια του δικηγόρου Διονύση Ρίζου σας παρουσιάζουμε παραδείγματα συνταξιούχων πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις και ποιο είναι το όφελος τους σε συνδυασμό με τη μείωση της φορολογίας.

Με βάση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τις αυξήσεις των συντάξεων και την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών υπολογίσαμε το καθαρό όφελος για έναν συνταξιούχο με κύρια σύνταξη 1.200€ και επικουρική 250€, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 2026 και την ετήσια αύξηση της σύνταξης κατά 2,35%. Συγκεκριμένα :

Υπολογισμός καθαρού εισοδήματος 2025

Κύρια σύνταξη: 1.200 €

Επικουρική σύνταξη: 250 €

Συνολικό μικτό μηνιαίο εισόδημα: 1.450 €

Κράτηση 6% για υγεία: –87 € → 1.363 € φορολογητέο

Ετήσιο μικτό εισόδημα: 17.400 €

Ετήσιος φόρος (κλίμακα 2025): 1.751 €

Καθαρό ετήσιο εισόδημα: 14.834 €

Καθαρό μηνιαίο εισόδημα: 1.236,22 €

Υπολογισμός καθαρού εισοδήματος 2026 (με αύξηση 2,35% στην κύρια σύνταξη)

Νέα κύρια σύνταξη: 1.228,20 €

Επικουρική σύνταξη: 250 €

Συνολικό μικτό μηνιαίο εισόδημα: 1.478,20 €

Κράτηση 6% για υγεία: –88,69 € → 1.389,51 € φορολογητέο

Νέο ετήσιο μικτό εισόδημα: 17.738,40 €

Ετήσιος φόρος (κλίμακα 2026): 1.684,79 €

Καθαρό ετήσιο εισόδημα: 15.216,24 €

Καθαρό μηνιαίο εισόδημα: 1.268,02 €

Συνολικό καθαρό μηνιαίο όφελος

Όφελος από μείωση φορολογικών συντελεστών : 10,59 €

Όφελος από αύξηση κύριας σύνταξης : 21,21 €

Συνολικό καθαρό μηνιαίο όφελος : 31,80 €

Ο συνταξιούχος θα έχει συνολικό καθαρό όφελος 381,6 € τον χρόνο.

Στην περίπτωση που ο εν λόγω συνταξιούχος στην κύρια σύνταξη του των 1.200 € έχει προσωπική διαφορά:

Υπολογισμός καθαρού εισοδήματος 2026 (με αύξηση 1,175% στην κύρια)

Νέα κύρια σύνταξη: 1.214,10 €

Επικουρική σύνταξη: 250 €

Νέο μικτό μηνιαίο εισόδημα: 1.464,10 €

Καθαρό μηνιαίο εισόδημα: 1.257,42 €

Συνολικό καθαρό μηνιαίο όφελος

Όφελος από μείωση φόρου: 10,59 €

Όφελος από αύξηση κύριας σύνταξης: 10,60 €

Συνολικό καθαρό μηνιαίο όφελος: 21,20 €

Συνεπώς ο συνταξιούχος θα έχει συνολικό καθαρό όφελος 254,4 € τον χρόνο.