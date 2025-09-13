Games
Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους

Τι ισχύει για την προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αλλάζει ριζικά το τοπίο στις συντάξεις, καθώς καταργείται στην πράξη ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς.

Για την προσωπική διαφορά και τις ρυθμίσεις οφειλών στον ΕΦΚΑ μίλησε στο MEGA Σαββατοκύριακο ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αλλάζει ριζικά το τοπίο στις συντάξεις, καθώς καταργείται στην πράξη ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς. Η μετάβαση θα είναι σταδιακή και θα ολοκληρωθεί το 2027. Συγκεκριμένα, από το 2026 όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν το 50% της εκάστοτε ετήσιας αύξησης, ενώ από το 2027 θα καταβάλλεται το 100% της αύξησης σε όλους, ανεξάρτητα από το αν διατηρούν ή όχι προσωπική διαφορά.

Όπως εξήγησε στο MEGA ο διοικητής ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης: «Όπως είπε και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και ο υπουργός Οικονομικών στην εξειδίκευση των μέτρων, ανακοινώθηκε ότι σταδιακά πάμε σε μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς. Το 2026 θα δοθεί κανονικά η αύξηση στους συνταξιούχους. Ένα μέρος αυτής της αύξησης θα καταναλώσει ένα κομμάτι της προσωπικής διαφοράς και να ένα κομμάτι από τις αυξήσεις θα δοθεί στους συνταξιούχους. Την επόμενη χρονιά θα μηδενίσει η προσωπική διαφορά και θα πάρουν κανονικά οι συνταξιούχοι την αύξησή τους», είπε.

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις που «τρέχουν» για τις οφειλές στον ΕΦΚΑ, ο κος Βαρβέρης υπογράμμισε πως υπάρχει η ρύθμιση των 24 δόσεων. «Η ρύθμιση που υπάρχει είναι η σταθερή ρύθμιση των 24 δόσεων. Όποιος έχει οφειλές μπορεί να μπει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και να προχωρήσει σε ρύθμιση 24 δόσεων. Η διαφορετική ρύθμιση είναι οι 48 δόσεις, όταν ο έλεγχος σε έχει ΄πιάσει’ να μην καλύπτεις ασφαλιστικές εισφορές», είπε.

Για την νέα πλατφόρμα my-EFKA, που αναμένεται να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών, είπε πως είναι η επισκόπηση του προσωπικού προφίλ κάθε πολίτη, με βασική προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

