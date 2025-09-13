Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πληρώνονται

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Οκτωβρίου.
Οι κύριες συντάξεις έχουν ως εξής:
- Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.
- Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.
Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις:
- Οι δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα και οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.
- Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα λάβουν την επικουρική τους την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.