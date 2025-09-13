Games
Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πληρώνονται

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πληρώνονται Φωτογραφία: Unsplash
Αναλυτικά οι ημερομηνίες.

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Οκτωβρίου.

Οι κύριες συντάξεις έχουν ως εξής:

  • Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.
  • Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις:

  • Οι δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα και οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.
  • Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα λάβουν την επικουρική τους την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.
