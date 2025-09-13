Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πληρώνονται

Αναλυτικά οι ημερομηνίες.

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Οκτωβρίου.

Οι κύριες συντάξεις έχουν ως εξής:

Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις: