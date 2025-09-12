Games
Κατακόρυφη πτώση στις κενές θέσεις εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025

Ο αριθμός των κενών θέσεων ανήλθε σε 38.834.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνας για τις κενές θέσεις εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα οποία αποτυπώνουν πως η αγορά εργασίας εμφανίζει λιγότερες διαθέσιμες θέσεις προς κάλυψη σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των κενών θέσεων ανήλθε σε 38.834, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 34,1% σε σύγκριση με τις 58.941 που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα της περσινής χρονιάς, όταν το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είχε παρουσιάσει αύξηση 58,8% έναντι του 2023.

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, που διενεργείται σε τριμηνιαία βάση, καταγράφει τις κενές θέσεις οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν μέσα σε διάστημα έως τριών μηνών. Τα στοιχεία προέρχονται από επιχειρήσεις με τουλάχιστον τρεις μισθωτούς, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν της οικονομίας, με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών. Ο πληθυσμός αναφοράς περιλαμβάνει κλάδους από τη μεταποίηση και τις κατασκευές έως τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, ψυχαγωγίας και διοίκησης. Η μεθοδολογία βασίζεται σε δειγματοληπτική έρευνα, η οποία από το τρίτο τρίμηνο του 2023 πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 ξεκίνησε με έντονες διακυμάνσεις. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, οι κενές θέσεις ανήλθαν σε 52.070, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 83,6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, αλλά με ετήσια μείωση 26,5% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος της προηγούμενης χρονιάς. Το δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο, η εικόνα άλλαξε ριζικά, με τον αριθμό των θέσεων να μειώνεται κατά 25,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, εντείνοντας έτσι την πτωτική πορεία σε ετήσια βάση.

Η πορεία αυτή αποτυπώνει τις δυσκολίες της αγοράς εργασίας να διατηρήσει τη δυναμική που είχε αναπτύξει το 2023 και το πρώτο μισό του 2024, όταν οι κενές θέσεις αυξάνονταν με διψήφια ποσοστά. Παράγοντες όπως η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε νέες συνθήκες φαίνεται να επηρεάζουν την πορεία της ζήτησης για εργατικό δυναμικό.

