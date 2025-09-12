Games
Άνοδος 2,2% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Ιούλιο 2025

Άνοδος 2,2% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Ιούλιο 2025
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον τομέα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, όπου η άνοδος έφτασε το 19,2%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τον Ιούλιο 2025, τα οποία αποτυπώνουν μια μικρή αλλά σταθερή ανοδική τάση στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ανήλθε σε 39,46 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, όταν είχε φτάσει τα 38,61 δισ. ευρώ. Η άνοδος αυτή έρχεται να προστεθεί στη γενικότερη βελτίωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις ανά κλάδο.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον τομέα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, όπου η άνοδος έφτασε το 19,2%. Σημαντική άνοδος καταγράφηκε επίσης στην εκπαίδευση (+17,5%), καθώς και στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας (+9,7%). Παράλληλα, ο κλάδος των ορυχείων και λατομείων σημείωσε αύξηση 11,4%, ενώ οι τέχνες, η διασκέδαση και η ψυχαγωγία ανέβηκαν κατά 7,7%. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση, με μείωση 14,3%, γεγονός που αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός τομέας. Αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν και οι λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (-5,2%).

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, κατέγραψε αύξηση 3,8%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της κατανάλωσης σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να επηρεάζεται από εξωτερικές αβεβαιότητες. Οι κατασκευές επίσης ενισχύθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος και εστίασης ανέβηκαν κατά 4,4%, ενδεικτικό της θετικής πορείας του τουριστικού τομέα στη διάρκεια της θερινής περιόδου.

