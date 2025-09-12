Η JPMorgan απέσυρε την αγωγή των 916 εκατ. ευρώ κατά της WRL

Μετά από μήνες έντονης αντιπαράθεσης, διαδοχικών δικαστικών προσφυγών και αποφάσεων που και οι δύο πλευρές επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως νίκες, η JPMorgan έκανε τελικά πίσω και παραιτήθηκε από την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον μελών του διοικητικού συμβουλίου της WRL, βασικού μετόχου της Viva.
Η αμερικανική τράπεζα διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 916 εκατ. ευρώ, κατηγορώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της Viva, Χάρη Καρώνη, και τρία ακόμη στελέχη ότι της στέρησαν την αξία της επένδυσής της το 2022. Η αγωγή είχε κατατεθεί στις αρχές του έτους σε ελληνικό δικαστήριο.
Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο απέρριψε το αίτημα της JPMorgan να επανεξεταστεί η κρίση του Εφετείου του Λονδίνου τον περασμένο Ιανουάριο. Το Εφετείο είχε αποφανθεί ότι η τράπεζα διέθετε μόνο ένα call option για την εξαγορά του υπόλοιπου ποσοστού της Viva που κατέχει ο Χάρης Καρώνης. Η απόφαση αυτή ερμηνεύτηκε από την πλευρά της WRL ως οριστική επικύρωση των όρων της σύμβασης και ως επιβεβαίωση ότι η JPMorgan δεν έχει άλλα περιθώρια διεκδικήσεων.
Σε δήλωσή της, η WRL είχε αναφέρει πως η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η JPMorgan οφείλει να υπακούσει στους όρους της συμφωνηθείσας σύμβασης.