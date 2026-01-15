Η παράταση επιτρέπει στη ΔΕΗ να συνεχίσει να αντλεί χρηματοδότηση από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις χωρίς πρόωρη αποπληρωμή.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την JP Morgan για την παράταση έως τον Ιούνιο του 2026, από τον Δεκέμβριο του 2025, της ημερομηνίας λήξης της συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά απαιτήσεις έως 60 ημερών. Η συγκεκριμένη συναλλαγή είχε υλοποιηθεί αρχικά στις 18 Νοεμβρίου 2020, με οντότητες και ενδιάμεσα νομικά πρόσωπα της JP Morgan να συμμετέχουν ως διοικητικός φορέας και επενδυτές, τη Finacity Corporation να αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα υποβολής αναφορών και την PPC Energy Finance DAC να λειτουργεί ως εκδότης.

Παράλληλα, η ΔΕΗ γνωστοποίησε ότι σε ό,τι αφορά τη δεύτερη συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους 325 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών, μετά τη λήξη της ανακυκλούμενης περιόδου τον Δεκέμβριο του 2025 θα προχωρήσει στη σταδιακή αποπληρωμή του προγράμματος εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Στη συγκεκριμένη συναλλαγή, ομολογιούχοι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας είναι η Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO, εκδότης των ομολόγων είναι η PPC Zeus DAC, ενώ η ΔΕΗ συμμετέχει ως πωλητής, διαχειριστής και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Επιπλέον, η Qualco Α.Ε. συμμετέχει ως υποδιαχειριστής και η Citibank N.A. (υποκατάστημα Λονδίνου) ενεργεί ως θεματοφύλακας των ομολόγων.

Συνολικά, οι κινήσεις αυτές ενισχύουν το χρηματοοικονομικό προφίλ της ΔΕΗ, εξομαλύνουν τις ταμειακές ροές και έχουν ουδέτερη έως ήπια θετική επίδραση στο χρηματοοικονομικό σκέλος των αποτελεσμάτων, χωρίς άμεση επίπτωση στα EBITDA ή στα λειτουργικά κέρδη.

Η παράταση της τιτλοποίησης των 300 εκατ. ευρώ επιτρέπει στη ΔΕΗ να συνεχίσει να αντλεί χρηματοδότηση από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις χωρίς πρόωρη αποπληρωμή, αποφεύγοντας σημαντικές ταμειακές εκροές και ενισχύοντας τη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Δεν δημιουργείται νέο έσοδο ή λογιστικό κέρδος, ωστόσο περιορίζεται η πίεση στον καθαρό δανεισμό και μειώνεται ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης με ακριβότερους όρους.

Αντίστοιχα, η σταδιακή αποπληρωμή της τιτλοποίησης των 325 εκατ. ευρώ σηματοδοτεί ότι η συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης θα αρχίσει να υποχωρεί, οδηγώντας σε αυξημένες αλλά ελεγχόμενες εκροές, χωρίς απότομη επιβάρυνση της ρευστότητας.