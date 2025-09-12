Τι πρέπει να ξέρετε για τη διαδικασία ακύρωσης φόρων και προστίμων λόγω πρόδηλου σφάλματος

Με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η ΑΑΔΕ μπορεί να ακυρώνει ή να τροποποιεί πράξεις με αναδρομική ισχύ έως και δέκα έτη.

Η φορολογική διοίκηση δίνει πλέον τη δυνατότητα διόρθωσης προφανών λαθών σε πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων, ακόμη και όταν οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια.

Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων τη ρύθμιση που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις προδήλων σφαλμάτων, όπως αριθμητικά ή υπολογιστικά λάθη, καθώς και σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης.

Τι αλλάζει με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας;

Η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα να διορθώνει προφανή λάθη σε πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων, όχι μόνο κατόπιν αίτησης του φορολογουμένου αλλά και αυτεπαγγέλτως, ακόμη κι αν η υπόθεση εκκρεμεί στη ΔΕΔ ή στα δικαστήρια.

Τι θεωρείται πρόδηλο σφάλμα;

Πρόκειται κυρίως για αριθμητικά ή υπολογιστικά λάθη, όπως η εσφαλμένη καταχώριση ποσών (π.χ. βεβαίωση φόρου 10.000 ευρώ αντί για 1.000), αλλά και για περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται μερική ή ολική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης.

Από πότε και για πόσο πίσω ισχύει η νέα δυνατότητα;

Η διόρθωση μπορεί να γίνει με αναδρομική ισχύ έως και δέκα έτη, δηλαδή για υποθέσεις που εκκρεμούν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τι συμβαίνει με φόρους και πρόστιμα που έχουν ήδη καταβληθεί;

Σε περίπτωση που η πράξη ακυρωθεί ή τροποποιηθεί, τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί ή πληρωθεί διαγράφονται ή επιστρέφονται, ανεξάρτητα από τις γενικές διατάξεις περί παραγραφής.

Πώς μπορεί να κινηθεί η διαδικασία διόρθωσης;

Ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση, προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα, αλλά η ΑΑΔΕ μπορεί επίσης να προχωρήσει αυτόματα σε διόρθωση με βάση τα δικά της στοιχεία, χωρίς να απαιτούνται νέοι έλεγχοι.