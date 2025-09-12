Games
Οικονομία

Τι πρέπει να ξέρετε για τη διαδικασία ακύρωσης φόρων και προστίμων λόγω πρόδηλου σφάλματος

Με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η ΑΑΔΕ μπορεί να ακυρώνει ή να τροποποιεί πράξεις με αναδρομική ισχύ έως και δέκα έτη.

Η φορολογική διοίκηση δίνει πλέον τη δυνατότητα διόρθωσης προφανών λαθών σε πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων, ακόμη και όταν οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια.

Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων τη ρύθμιση που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις προδήλων σφαλμάτων, όπως αριθμητικά ή υπολογιστικά λάθη, καθώς και σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης.

Τι αλλάζει με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας;

Η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα να διορθώνει προφανή λάθη σε πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων, όχι μόνο κατόπιν αίτησης του φορολογουμένου αλλά και αυτεπαγγέλτως, ακόμη κι αν η υπόθεση εκκρεμεί στη ΔΕΔ ή στα δικαστήρια.

Τι θεωρείται πρόδηλο σφάλμα;

Πρόκειται κυρίως για αριθμητικά ή υπολογιστικά λάθη, όπως η εσφαλμένη καταχώριση ποσών (π.χ. βεβαίωση φόρου 10.000 ευρώ αντί για 1.000), αλλά και για περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται μερική ή ολική έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης.

Από πότε και για πόσο πίσω ισχύει η νέα δυνατότητα;

Η διόρθωση μπορεί να γίνει με αναδρομική ισχύ έως και δέκα έτη, δηλαδή για υποθέσεις που εκκρεμούν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τι συμβαίνει με φόρους και πρόστιμα που έχουν ήδη καταβληθεί;

Σε περίπτωση που η πράξη ακυρωθεί ή τροποποιηθεί, τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί ή πληρωθεί διαγράφονται ή επιστρέφονται, ανεξάρτητα από τις γενικές διατάξεις περί παραγραφής.

Πώς μπορεί να κινηθεί η διαδικασία διόρθωσης;

Ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση, προσκομίζοντας τα σχετικά έγγραφα, αλλά η ΑΑΔΕ μπορεί επίσης να προχωρήσει αυτόματα σε διόρθωση με βάση τα δικά της στοιχεία, χωρίς να απαιτούνται νέοι έλεγχοι.

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

