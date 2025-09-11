Games
Σε νέα ιστορικά επίπεδα σκαρφάλωσε ο χρυσός – Στα ύψη η τιμή της χρυσής λίρας

Σε νέα ιστορικά επίπεδα σκαρφάλωσε ο χρυσός – Στα ύψη η τιμή της χρυσής λίρας
Μόνο τον Σεπτέμβριο η τιμή spot του χρυσού έχει αυξηθεί κατά περίπου 5%.

Ο χρυσός σκαρφάλωσε σε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα ιστορικά επίπεδα του 1980. Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύεται σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια, με τις ανησυχίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας να οδηγούν τους επενδυτές σε «ασφαλή λιμάνια».

Μόνο τον Σεπτέμβριο η τιμή spot του χρυσού έχει αυξηθεί κατά περίπου 5%. Σήμερα ανήλθε στα 3.674,27 δολάρια ανά ουγγιά. Μέσα στο 2025 έχει καταγράψει περισσότερα από 30 νέα ρεκόρ, αφήνοντας πίσω το ιστορικό υψηλό των 850 δολαρίων ανά ουγγιά που είχε σημειωθεί στις 21 Ιανουαρίου 1980 (σε αποπληθωρισμένες τιμές).

Η άνοδος τροφοδοτείται από τα νεότερα στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας. Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν σε υψηλό τριετίας, δείχνοντας ότι η αγορά εργασίας χάνει δυναμική, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε τον Αύγουστο τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο των τελευταίων επτά μηνών. Αυτό το μείγμα δεδομένων ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Fed μπορεί να μειώσει σύντομα τα επιτόκια, γεγονός που ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο τη ζήτηση για χρυσό.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε σήμερα το νέο δελτίο τιμών χρυσού και χρυσών νομισμάτων για συναλλαγές με ιδιώτες έως το ποσό των 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όσον αφορά στη χρυσή λίρα Αγγλίας, η τιμή αγοράς για τις παλαιές κοπές και τις λίρες Ελισάβετ έως το 1973 ανέρχεται στα 705,51 ευρώ, με την πώληση να φτάνει τα 826,69 ευρώ. Για τις νεότερες λίρες Ελισάβετ, από το 1974 και μετά, η τιμή πώλησης ορίζεται ελαφρώς χαμηλότερα, στα 819,04 ευρώ.

