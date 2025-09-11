Σημαντική μείωση στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 – Οι λόγοι

Τα έσοδα από αυτούς τους φόρους ανήλθαν σε 9,26 δισ. ευρώ, έναντι 11,64 δισ. ευρώ το 2022.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους περιβαλλοντικούς φόρους του 2023, τα οποία δείχνουν σημαντική μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα από αυτούς τους φόρους ανήλθαν σε 9,26 δισ. ευρώ, έναντι 11,64 δισ. ευρώ το2022, καταγράφοντας πτώση κατά 20,4%. Η βασική αιτία αυτής της μείωσης ήταν η μεγάλη πτώση στους φόρους ενέργειας, οι οποίοι περιορίστηκαν στα 7,55 δισ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έληξε τον Ιούνιο του 2023 ο προσωρινός μηχανισμός παρακράτησης εσόδων από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που είχε αποφέρει σημαντικά έσοδα το 2022.

Παρά τη μείωσή τους, οι φόροι ενέργειας παραμένουν η μεγαλύτερη κατηγορία, καθώς αντιστοιχούν στο 81,5% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι φόροι που σχετίζονται με τις μεταφορές, οι οποίοι αυξήθηκαν το 2023 και διαμορφώθηκαν σε 1,68 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 18,2% του συνόλου. Πολύ μικρότερο βάρος έχουν οι φόροι που σχετίζονται με τη ρύπανση και τη χρήση φυσικών πόρων, οι οποίοι περιορίστηκαν στα 29 εκατομμύρια ευρώ και κάλυψαν μόλις το 0,3% του συνολικού ποσού.

Σε ό,τι αφορά ποιοι κατέβαλαν αυτούς τους φόρους, οι επιχειρήσεις και γενικότερα οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας συνεισέφεραν τα περισσότερα, με 6,18 δισ. ευρώ, ποσοστό 66,8% του συνόλου. Τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι της χώρας κατέβαλαν 3,07 δισ. ευρώ, ποσοστό 33,2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες του τομέα ενέργειας, που το 2022 είχαν πληρώσει 4,45 δισ. ευρώ, το 2023 κατέβαλαν μόλις 2,24 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν τα μισά.

Συνολικά, οι περιβαλλοντικοί φόροι το 2023 αντιστοιχούσαν στο 10,6% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της ελληνικής οικονομίας. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022, γεγονός που αποτυπώνει την αισθητή μείωση των εσόδων από αυτήν την κατηγορία φόρων.