2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Quiz time στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Προετοιμαστείτε για μια εκπαιδευτική εμπειρία με το Quiz time στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, όπου θα αντιμετωπίσετε 50 επιλεγμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Εξασκηθείτε, δοκιμάστε τις γνώσεις σας και βελτιώστε την κατανόησή σας στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Κάθε ερώτηση έχει 4 πιθανές απαντήσεις (Α–Δ). Οι σωστές λύσεις βρίσκονται στο τέλος.

1. Τι σημαίνει «αλλοδαπότητα» στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο;

Α. Η υπηκοότητα ξένου κράτους

Β. Η ύπαρξη στοιχείου που συνδέεται με έννομη τάξη εκτός της ημεδαπής

Γ. Η απώλεια ιθαγένειας

Δ. Η εξάρτηση από το διεθνές δημόσιο δίκαιο

2. Μία έννομη σχέση χαρακτηρίζεται ως «αλλοδαπή» όταν:

Α. Τουλάχιστον ένα στοιχείο της συνδέεται με ξένη έννομη τάξη

Β. Και τα δύο μέρη είναι αλλοδαποί

Γ. Η σχέση αφορά περιουσία στο εξωτερικό

Δ. Αφορά δημόσια σύμβαση

3. Ποια είναι η βασική συνέπεια της αλλοδαπότητας;

Α. Εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

Β. Αναζήτηση του εφαρμοστέου δικαίου μέσω κανόνων σύγκρουσης

Γ. Αυτόματη εφαρμογή του ημεδαπού δικαίου

Δ. Ανάγκη έγκρισης από διεθνή δικαστήρια

4. Η αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης στην Ελλάδα προϋποθέτει:

Α. Την επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Β. Τη μη αντίθεση στη δημόσια τάξη

Γ. Την ύπαρξη συνθήκης μόνο

Δ. Τη συγκατάθεση του ΥΠΕΞ

5. Ένα αλλοδαπό διαζύγιο μπορεί να αναγνωριστεί στην Ελλάδα εφόσον:

Α. Δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη

Β. Έχει εκδοθεί σε χώρα της ΕΕ

Γ. Συνοδεύεται από βεβαίωση μετάφρασης

Δ. Αφορά Έλληνες υπηκόους

6. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας για την αναγνώριση εννόμων σχέσεων που δημιουργήθηκαν στο εξωτερικό;

Α. Αναγνωρίζονται πάντοτε

Β. Αναγνωρίζονται αν δεν προσκρούουν στη δημόσια τάξη

Γ. Αναγνωρίζονται μόνο αν υπάρχει συνθήκη

Δ. Αναγνωρίζονται κατόπιν έγκρισης δικαστηρίου

7. Η έννοια της αλλοδαπότητας αφορά κυρίως:

Α. Τη δημόσια διοίκηση

Β. Την ύπαρξη στοιχείων ξένης έννομης τάξης σε ιδιωτικές σχέσεις

Γ. Το διεθνές ποινικό δίκαιο

Δ. Τη διεθνή διπλωματία

8. Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης μεταξύ Έλληνα και Γάλλου εμπόρου, η σχέση θεωρείται:

Α. Αμιγώς ημεδαπή

Β. Αλλοδαπή λόγω υπηκοότητας ενός μέρους

Γ. Δημόσια διεθνής

Δ. Εσωτερική οικονομική σχέση

9. Η αλλοδαπότητα είναι προϋπόθεση για:

Α. Την εφαρμογή του Συντάγματος

Β. Την ενεργοποίηση κανόνων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Γ. Την αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου

Δ. Την εφαρμογή διοικητικού δικαίου

10. Η αναγνώριση εννόμων σχέσεων έχει ως στόχο:

Α. Την προστασία της ημεδαπής οικονομίας

Β. Την εξασφάλιση της διεθνούς κυκλοφορίας δικαστικών αποφάσεων

Γ. Την απομόνωση ξένων δικαίων

Δ. Την υπεροχή του ελληνικού δικαίου

11. Η ιθαγένεια αποτελεί:

Α. Πολιτική επιλογή

Β. Νομικό δεσμό με το κράτος

Γ. Πολιτισμική ένταξη

Δ. Οικονομική σχέση

12. Η κτήση ιθαγένειας εξ αίματος (jus sanguinis) σημαίνει:

Α. Κτήση λόγω τόπου γέννησης

Β. Κτήση μέσω γονεϊκής καταγωγής

Γ. Κτήση με πολιτογράφηση

Δ. Κτήση με δωρεά

13. Το jus soli αναφέρεται:

Α. Στην κτήση ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης

Β. Στην κτήση ιθαγένειας λόγω γέννησης σε συγκεκριμένο έδαφος

Γ. Στην απώλεια ιθαγένειας λόγω μετανάστευσης

Δ. Στην αναγνώριση διπλής ιθαγένειας

14. Η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας μπορεί να συμβεί:

Α. Μόνο με δικαστική απόφαση

Β. Με ρητή αίτηση του πολίτη και απόφαση της Διοίκησης

Γ. Αυτόματα με μετανάστευση

Δ. Με απώλεια κατοικίας

15. Η αναγνώριση ιθαγένειας αφορά:

Α. Τη διαπίστωση ότι κάποιος έχει ή όχι ελληνική ιθαγένεια

Β. Τη χορήγηση ιθαγένειας σε αλλοδαπό

Γ. Την αφαίρεση ιθαγένειας

Δ. Την υποχρεωτική στρατολόγηση

16. Η ανάκτηση ιθαγένειας σημαίνει:

Α. Την πρώτη απόκτηση

Β. Την επαναφορά σε πρόσωπο που είχε απωλέσει την ιθαγένεια

Γ. Την παραίτηση από άλλη ιθαγένεια

Δ. Την αυτόματη κτήση λόγω γάμου

17. Η πολιτογράφηση είναι τρόπος κτήσης ιθαγένειας:

Α. Γενετικός

Β. Εκουσίως με αίτηση και απόφαση κράτους

Γ. Μόνο μέσω υιοθεσίας

Δ. Αυτόματα λόγω γέννησης

18. Η διπλή ιθαγένεια:

Α. Απαγορεύεται απολύτως στην Ελλάδα

Β. Επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις

Γ. Δεν αναγνωρίζεται διεθνώς

Δ. Συνεπάγεται απώλεια της ελληνικής

19. Η αποβολή ιθαγένειας λόγω πράξεων κατά του κράτους:

Α. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση

Β. Απαγορεύεται απολύτως

Γ. Γίνεται αυτόματα με καταδίκη

Δ. Δεν προβλέπεται

20. Η κτήση ιθαγένειας με γάμο:

Α. Αυτόματη για κάθε περίπτωση

Β. Δεν είναι αυτόματη, αλλά μπορεί να ακολουθήσει πολιτογράφηση

Γ. Απαγορεύεται

Δ. Προβλέπεται μόνο για γυναίκες

21. Η έννοια της ιθαγένειας συνδέεται με:

Α. Τα ατομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι του κράτους

Β. Μόνο με την κατοικία

Γ. Μόνο με τον τόπο γέννησης

Δ. Τη θρησκεία

22. Η κτήση ιθαγένειας με υιοθεσία αφορά:

Α. Μόνο αν ο υιοθετών είναι Έλληνας

Β. Μόνο αν ο υιοθετούμενος είναι ανήλικος

Γ. Και τα δύο παραπάνω

Δ. Κανένα από τα δύο

23. Η απώλεια ιθαγένειας συνεπάγεται:

Α. Αυτόματη απώλεια όλων των δικαιωμάτων

Β. Απώλεια της ιδιότητας του πολίτη

Γ. Υποχρέωση αποχώρησης από τη χώρα

Δ. Καμία νομική συνέπεια

24. Η διαδικασία πολιτογράφησης στην Ελλάδα απαιτεί:

Α. Απλή αίτηση

Β. Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από προϋποθέσεις

Γ. Αυτόματη αποδοχή αν πληρούνται οι όροι

Δ. Υποχρεωτική έγκριση Προέδρου Δημοκρατίας

25. Το Σύνταγμα της Ελλάδας αναγνωρίζει την ιθαγένεια ως:

Α. Οικονομικό δικαίωμα

Β. Στοιχείο της προσωπικής κατάστασης

Γ. Απλό διοικητικό καθεστώς

Δ. Πολιτισμική ταυτότητα

26. Η δημόσια τάξη στο ΙΔΔ αφορά:

Α. Την αστυνομία

Β. Θεμελιώδεις κανόνες του ημεδαπού δικαίου που δεν μπορούν να παρακαμφθούν

Γ. Την οικονομική πολιτική

Δ. Τις διεθνείς συνθήκες

27. Η επίκληση δημόσιας τάξης επιτρέπει:

Α. Να αγνοηθεί κάθε ξένο δίκαιο

Β. Να αποκλειστεί εφαρμογή ξένου δικαίου αντίθετου με θεμελιώδεις αρχές

Γ. Να εφαρμοστεί πάντα το ελληνικό δίκαιο

Δ. Να απορριφθεί κάθε αλλοδαπή απόφαση

28. Ο χαρακτήρας της δημόσιας τάξης είναι:

Α. Απόλυτος

Β. Σχετικός και εξαιρετικός

Γ. Διεθνής και αμετάβλητος

Δ. Μόνο αστυνομικός

29. Η επίκληση δημόσιας τάξης γίνεται:

Α. Από τα δικαστήρια

Β. Από τα μέρη της δίκης

Γ. Και από τα δύο

Δ. Από τον νομοθέτη

30. Παράδειγμα εφαρμογής δημόσιας τάξης:

Α. Άρνηση αναγνώρισης πολυγαμικού γάμου

Β. Άρνηση αναγνώρισης πώλησης ακινήτου

Γ. Άρνηση αναγνώρισης εμπορικής εταιρείας

Δ. Άρνηση αναγνώρισης δανείου

31. Η δημόσια τάξη δρα:

Α. Προληπτικά και κατασταλτικά

Β. Μόνο προληπτικά

Γ. Μόνο κατασταλτικά

Δ. Καθόλου

32. Η δημόσια τάξη στο ΙΔΔ δεν ταυτίζεται με:

Α. Τη διεθνή δημόσια τάξη

Β. Τη συνταγματική τάξη

Γ. Την ποινική τάξη

Δ. Την ιδιωτική τάξη

33. Η αρχή της δημόσιας τάξης χρησιμεύει:

Α. Στην προστασία θεμελιωδών κοινωνικών αξιών

Β. Στη διατήρηση ισορροπίας ισχύος

Γ. Στη φορολογική πολιτική

Δ. Στην εμπορική ανάπτυξη

34. Το κριτήριο της δημόσιας τάξης είναι:

Α. Αντικειμενικό και αμετάβλητο

Β. Ιστορικό, κοινωνικό και σχετικό

Γ. Απολύτως σταθερό

Δ. Προβλεπόμενο από διεθνείς οργανισμούς

35. Η εξαίρεση δημόσιας τάξης εφαρμόζεται:

Α. Μόνο στις διεθνείς συμβάσεις

Β. Όποτε ξένο δίκαιο προσκρούει σε θεμελιώδεις αρχές της ημεδαπής

Γ. Αυτόματα σε κάθε ξένο δίκαιο

Δ. Ποτέ

36. Η κατοικία στο ΙΔΔ σημαίνει:

Α. Τόπος προσωρινής διαμονής

Β. Τόπος όπου κάποιος εγκαθίσταται με πρόθεση μόνιμης παραμονής

Γ. Τόπος εργασίας

Δ. Τόπος φοίτησης

37. Η διαμονή διαφέρει από την κατοικία διότι:

Α. Είναι προσωρινή

Β. Είναι μόνιμη

Γ. Συνδέεται με ιθαγένεια

Δ. Είναι διοικητική πράξη

38. Το συνδετικό στοιχείο «κατοικία» χρησιμοποιείται για:

Α. Να καθοριστεί το εφαρμοστέο δίκαιο

Β. Να επιλεγεί ο αρμόδιος υπουργός

Γ. Να αναγνωριστεί ιθαγένεια

Δ. Να αποδοθεί δημόσια τάξη

39. Κατοικία ανηλίκου προσδιορίζεται:

Α. Από την επιλογή του

Β. Από την κατοικία των γονέων/κηδεμόνων

Γ. Από τον τόπο γέννησης

Δ. Από το σχολείο

40. Ένας φοιτητής που ζει στο εξωτερικό για 5 χρόνια αλλά σκοπεύει να επιστρέψει, έχει:

Α. Νέα κατοικία

Β. Μόνο διαμονή στο εξωτερικό

Γ. Διπλή κατοικία

Δ. Καμία κατοικία

41. Η κατοικία είναι:

Α. Γεγονός

Β. Νομική έννοια

Γ. Και τα δύο

Δ. Οικονομική έννοια

42. Η διαμονή μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα κατοικίας αν:

Α. Διαρκεί πάνω από 3 χρόνια

Β. Υπάρχει πρόθεση μονιμότητας

Γ. Το ορίσει δικαστήριο

Δ. Συντρέχει συνθήκη

43. Το κριτήριο της κατοικίας συνδέεται στενά με:

Α. Το οικογενειακό δίκαιο

Β. Τη φορολογία

Γ. Τη στρατολογία

Δ. Τη δημόσια τάξη

44. Το συνδετικό στοιχείο «διαμονή» επιλέγεται συχνά σε:

Α. Υποθέσεις ανηλίκων

Β. Εργατικές διαφορές

Γ. Διοικητικές διαφορές

Δ. Ποινικές υποθέσεις

45. Αν κάποιος ζει χρόνια στο εξωτερικό χωρίς πρόθεση επιστροφής, θεωρείται ότι:

Α. Έχει αλλάξει κατοικία

Β. Έχει μόνο διαμονή

Γ. Διατηρεί την κατοικία στην Ελλάδα

Δ. Δεν έχει καμία κατοικία

46. Η αλλαγή κατοικίας απαιτεί:

Α. Μόνο φυσική μετακίνηση

Β. Φυσική μετακίνηση και πρόθεση μονιμότητας

Γ. Απόφαση δικαστηρίου

Δ. Δήλωση σε πρεσβεία

47. Η κατοικία χρησιμοποιείται ως συνδετικό στοιχείο διότι:

Α. Είναι αντικειμενική και σταθερή ένδειξη προσωπικής σχέσης με μια έννομη τάξη

Β. Είναι πάντα ίδια με την ιθαγένεια

Γ. Είναι εύκολη να αποδειχθεί

Δ. Είναι τυπικά ορισμένη

48. Η έλλειψη κατοικίας αντιμετωπίζεται:

Α. Με αναγωγή στη διαμονή

Β. Με ανάθεση στον ΥΠΕΞ

Γ. Με εφαρμογή διεθνούς δικαίου

Δ. Με κλήρωση

49. Για τον καθορισμό αρμοδιότητας δικαστηρίων στην ΕΕ, συνήθως λαμβάνεται υπόψη:

Α. Η ιθαγένεια

Β. Η κατοικία του εναγομένου

Γ. Η διαμονή του ενάγοντος

Δ. Η δημόσια τάξη

50. Η διάκριση κατοικίας και διαμονής είναι σημαντική διότι:

Α. Καθορίζει διαφορετικά έννομα αποτελέσματα

Β. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία

Γ. Αφορά μόνο αλλοδαπούς

Δ. Αφορά μόνο ποινικά ζητήματα

Απαντήσεις:

1: Β

2: Α

3: Β

4: Β

5: Α

6: Β

7: Β

8: Β

9: Β

10: Β

11: Β

12: Β

13: Β

14: Β

15: Α

16: Β

17: Β

18: Β

19: Α

20: Β

21: Α

22: Γ

23: Β

24: Β

25: Β

26: Β

27: Β

28: Β

29: Γ

30: Α

31: Α

32: Α

33: Α

34: Β

35: Β

36: Β

37: Α

38: Α

39: Β

40: Β

41: Γ

42: Β

43: Α

44: Α

45: Α

46: Β

47: Α

48: Α

49: Β

50: Α